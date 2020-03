En España se contagió el segundo caso de Coronavirus en Bucaramanga

Investigan muerte de taxista

Las autoridades investigan si la muerte en Cartagena de un taxista estaría relacionada al Coronavirus.

El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que la muerte del taxista, de 58 años, ocurrió el pasado 16 de marzo, y que era una persona con problemas de diabetes e hipertensión “no tratadas”, y que una hermana suya ha dado positivo para el COVID-19.

“El pasado 4 de marzo (el taxista) transportó en su vehículo a turistas italianos, y dos días después presentó los primeros síntomas de tos con expectoración, fiebre y dificultad para respirar”, detalla de información.

El taxista fue atendido nueve días después en la Clínica Cartagena del Mar y “las muestras llegaron el 17 de marzo al laboratorio del Instituto Nacional de Salud, y han dado negativo en Coronavirus”, detalla la cartera de Salud.

Sin embargo, el paciente fallecido era cuidado por una hermana, que tiene los mismos síntomas del taxista, por lo que fue sometida a exámenes que “arrojaron un resultado positivo en COVID-19”.

Ante esto, dice el Ministerio de Salud, “es necesario continuar con la investigación de campo para determinar si hay un nexo epidemiológico entre los dos casos.

“Solamente cuando concluya esta investigación será posible atribuir o descartar que la causa del deceso fue por el COVID-19”, agregó el Ministerio de Salud.

Acciones en el país

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, comunicó ayer en rueda de prensa que en conjunto con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró el toque de queda y la ley seca a partir de las 10:00 p.m. del próximo viernes y hasta las 4:00 a.m. del martes 24 de marzo

Para ayudar en el aislamiento social, la Diócesis de Cúcuta dio a conocer varias medidas por el Coronavirus COVID-19, entre ellas el cierre de todos los templos, capillas y oratorios que pertenecen a su jurisdicción eclesiástica.

De otra parte, en desde hoy solo podrán ingresar pasajeros, empleados y autoridades al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.

Airplan, empresa operadora de la terminal aérea, reportó que las medidas comenzarán a regir desde hoy y se extenderá por tiempo indefinido, hasta que se haya superado la emergencia por COVID-19.

Primer menor de edad con Coronavirus

En Palmira se registra el primer caso de un menor de edad con Coronavirus. El niño tiene 9 años de edad.

La secretaria de Salud de Palmira, Clara Sánchez, aseguró que “el niño tenía síntomas de gripa y estábamos esperando confirmar que fuera o no Coronavirus. El niño está bien. Se encuentra en su casa”.

Se informó que su caso es asociado, lo que quiere decir que fue contagiado por otra persona, al parecer tras tener contacto con un hombre que había llegado del exterior pues comenzó a tener síntomas parecidos a una gripe.

Las evidencias científicas han podido establecer que el nuevo Coronavirus no ataca a los niños severamente, lo que no quiere decir que no se contagien.

Aislamiento en Bogotá

El aislamiento obligatorio más grande que se registre en Colombia, cerca de 11 millones de personas, empezará a regir desde las cero horas de este viernes hasta las cero horas del martes, para Bogotá y Cundinamarca, medida tomada como una forma de prevención para el contagio.

Así lo dispusieron los mandatarios de Bogotá, Claudia López, y de Cundinamarca, Nicolás García, quienes ayer anunciaron que con la medida quedan restringidas las movilizaciones de personas y vehículos, para lo cual las autoridades como la Policía y Ejército están facultadas para restringir a quienes incumplan.

“Debemos prever cómo será la cuarentena. Acá todos debemos aprender, nunca la habíamos enfrentado. Esto no es para irse de paseo, es cuidado, la gente se tiene que quedar en los municipios en donde estén o en donde vive”, señaló la alcaldesa-Además se cerrarán las terminales de transporte de Bogotá y se prohibe el uso de taxis.