Cabal, indignada por desinterés del Gobierno sobre supuesto plan del Eln: “Nadie me llamó”

En las últimas horas, la senadora de la República recalcó que necesita garantías para su seguridad, debido a que desde el Gobierno nacional no se comunicaron con ella para ofrecerle atención tras el presunto plan que estaría orquestando el Eln.

“A mí nadie me llamó, excepto la Fiscalía. Tengo cita en el búnker y necesito que me cuenten toda la historia, yo sé que ellos ya han tenido otras reuniones. Fui a la Policía y me han tratado muy bien. Toca restringirse y guardarse. Lastimosamente por culpa de estos bandidos y degenerados toca cuidar a la familia”, indicó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en una entrevista con Vicky Dávila en la revista Semana.

Cabe señalar que las amenazas se dieron a conocer por una denuncia por parte de la inteligencia del Ejército sobre el plan que tendría el Eln, las cuales se estarían orquestando desde Venezuela.

Sin embargo, pese a los señalamientos que realizó la senadora María Fernanda Cabal a las tres personas que están recibiendo estas amenazas se les redobló su seguridad. Además, mantienen bajo el extremo cuidado por parte de las autoridades, mientras se determinan las amenazas de las que son víctimas.

La senadora también fue enfática en que tienen una gran preocupación de que no les informaran a las posibles víctimas de la información que tenían en su poder.

“Me preocupa que el Ejército no esté jugando el papel que debe ocupar desde sus altos mandos. Yo le agradezco al Ejército y su inteligencia que logró develar gran parte del plan, pero tenemos que estar muy vigilantes”, agregó María Fernanda Cabal.

Además, explicó la senadora que se deben tener diferentes garantías sobre los planes de los atentados que tendría el Ejército de Liberación Nacional. “Gracias a la prensa se ha revelado gran parte de la atrocidad que vivimos en la política. Tenemos que estar muy atentos a que no haya ninguna purga y una persecución contra esos, a los que les debemos la vida el fiscal, el general Zapateiro y yo”.

Sobre la participación de su esposo, Jose Félix Lafaurie, en los diálogos del Eln. “No entiendo cómo en este punto puede mantener la posibilidad de sentarse con asesinos en serie”.

Agregó además que está inconforme con que su esposo esté trabajando en este tipo de negociaciones, pero a su vez explicó que los negociadores del Eln no tenían conocimiento de este atentado.

“Él (Lafaurie) ha venido participando con unos personajes que a mí personalmente me sería imposible transar cuando asesinan todos los días policías y ciudadanos (...) El acto que hicieron en la escuela de cadetes aún es incomprensible, para mí ellos son asesinos en serie. Tendré que sentarme con José Félix para ver si él le da credibilidad a la información de los negociadores”.