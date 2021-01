Frente a esta situación, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, asegura que muchos pacientes infectados con esa enfermedad no están acudiendo de manera oportuna al sistema de salud, lo que está generándoles complicaciones que los lleva a ser hospitalizados en estado crítico.

Asimismo, la funcionaria indicó que con las restricciones que se han venido implementado en la ciudad, se espera que los contagios puedan disminuir durante las próximas dos semanas.

Otro fin de semana con toque de queda y ley seca en Cali, mientras las UCI de la ciudad están en el límite de su capacidad ¿qué está pasando?

Hay varios factores que nos pueden estar generando un aumento en la derivación de los pacientes hacia las Unidades de Cuidados Intensivos: estamos encontrando que solo entre 20% y el 30% de las personas que son hospitalizadas en una UCI llegan con una prueba diagnóstica de COVID. Esto puede ser por dos causas: no se la toman oportunamente o la gente no está consultando oportunamente al médico, es decir, tiene síntomas y no cree que pueda ser coronavirus, por lo que solamente derivan en un servicio de urgencias en estado crítico o cuando se sienten muy ahogados o muy asfixiados.

Tampoco tenemos un panorama claro de que es lo que está sucediendo con la velocidad de transmisión del virus. Lo que hemos discutido con los estadísticos del Ministerio de Salud, El Instituto Nacional de Salud y las secretarías de Salud departamental y municipal, es que hubo un atraso en los reportes de contagios durante la primera semana de enero que nos pudo haber afectado el cálculo de la velocidad de transmisión (que se calcula diariamente), por lo que no tenemos un panorama realmente confiable de ese indicador.

En el diagnóstico tardío de la COVID, quien está fallando ¿la comunidad o las EPS?

Estamos fallando de parte y parte. Hay un alto porcentaje de la comunidad que cree que el virus no existe y si tiene síntomas respiratorios piensa que no es nada o que se va a sanar tomándose algo.

También hay gente que no cree en la prestación de los servicios de salud y en los profesionales de la salud. Estos factores nos pueden estar generando una derivación a UCI tardía cuando ya se tiene avanzada la enfermedad.

De otro lado, también tenemos el problema de la falta de oportunidad en la toma de muestras y, por ende, en el retraso del diagnóstico.

La intención del Alcalde de que el Municipio adquiera algunas vacunas contra la Covid-19 ha generado mucho interés entre las personas, ¿cómo avanza este tema?

Tuvimos una reunión con AstraZeneca y ya solicitamos el permiso al Ministerio de Salud y al Presidente para que nos autoricen la compra de vacunas. Lo que queremos es que esta adquisición sea una estrategia de complementariedad, en la que si el Gobierno nos va a mandar un número de vacunas, que Cali pueda aportar unos recursos para comprar más dosis y así, de una manera más rápida, poder tener la cobertura esperada para lograr una apertura económica lo antes posible.

AstraZeneca nos manifestó que todas las dosis fueron priorizadas para ser adquiridas desde el ente país con el fin de no dispersar la compra por la capacidad de producción que se tiene, pero también nos dijo que está de acuerdo en que las vacunas se puedan adquirir sin ningún problema con recursos de lo entes territoriales.

¿Es este el momento más difícil que ha atravesado Cali durante la pandemia o los meses de julio y agosto fueron más complicados?

Yo creo que este es el momento más difícil porque en julio y agosto la cuarentena y el miedo gigante que le teníamos a la enfermedad permitieron que las personas se adhieran un poco más a las estrategias de salud pública.

Sin embargo, con la apertura económica llegó la necesidad de salir trabajar, de matricular los hijos en el colegio, de reunirse con las familias en diciembre, etc. Todo ese alto número de contacto físico y de espacios donde se congregó tanta gente, pues fue mucho más difícil de controlar que en julio y agosto. Esto obviamente nos generó toda esta derivación de pacientes a UCI que estamos viviendo actualmente y es lo que ha nos ha causado estrés en la prestación de servicios de salud.

¿Cuando empezará a bajar este pico de contagios ?

Esperamos que con las medidas regulatorias y las estrategias de salud pública que hemos implementado, podamos disminuir, no solo la velocidad de contagios, sino la ocupación de las UCI en las próximas dos semanas.

En Cali se está aplicando un modelo de acordeón, para disminuir los contagios los fines de semana y poder tener apertura económica entre semana.