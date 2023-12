$!Video: El doloroso adiós a Michelle Dayana González, asesinada en Cali

Una docena de velas, una veintena de ramos de flores y pancartas exigiendo justicia rodean el féretro de Michelle Dayana González, la niña de 14 años que fue asesinada y desmembrada en la noche del pasado 7 de diciembre en un feminicidio cometido en el barrio San Judas de la ciudad de Cali.

Además: Vigilante que habría asesinado y desmembrado a niña en Cali tiene antecedentes por abuso sexual

Su velorio se realiza en el polideportivo del barrio que la vio crecer y en el que también estaba ubicado el taller donde un hombre, el sospechoso del crimen, la llevó con engaños para cometer el asesinato. El lugar ahora está decorado con grafitis que dicen “las niñas no se tocan, no se matan”.

Genaro González, padre de la menor, le aseguró a EFE que hasta el momento ninguna entidad del Gobierno le ha dado noticias sobre el paradero de Harold Andrés Echeverry Orozco, el presunto homicida quien hoy se encuentra prófugo de la justicia y por quien ofrecen hasta 100 millones de pesos (cerca de 25.000 dólares) de recompensa.

“Las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: ‘Papi, no me demoro’ y no la volví a ver. Los entes que están a cargo - Alcaldía, Gobernación o Fiscalía- no me han dado información, pero espero que esa captura se dé muy pronto para que se haga justicia con mi hija”, dijo Genaro.

En medio de lágrimas, las compañeras de la víctima llegaron a acompañarla en su último adiós antes del mediodía, a una eucaristía, levantando carteleras que decían: “queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar”.