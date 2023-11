Carlos Palacino se entregó ante la Fiscalía para responder por presuntas irregularidades en el desfalco de la EPS Salucoop

En la tarde de este jueves, 16 de noviembre, el expresidente de la EPS Salucoop, Carlos Palacino, se entregó ante la Fiscalía General de la Nación, luego de recibir una nueva condena por el descalfo a la antigua empresa prestadora de salud.

Justamente esta misma semana la jueza penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá profirió el sentido del nuevo fallo condenatorio en su contra, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

De igual forma, el Tribunal Superior de Bogotá ya había confirmado este mismo mes de septiembre la condena de nueve años de cárcel contra Carlos Palacino por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.

En las pruebas que hay en contra del expresidente de la EPS Salucoop y por la cual se profirió una nueva condena, se tiene como evidencia que entre 1995 y 2011 tuvo conocimiento de 2.912 cheques anulados o retenidos que iban a ser destinados a proveedores de los servicios de salud.

"La defensa no negó que ninguno de los recobros fue cancelado. Tampoco que la persona que los realizó no fuera la autorizada para realizar dicha actividad ante Fosyga o que tales recobros no fueran pagados a Saludcoop", dijo la juez en la audiencia.