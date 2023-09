Carlos Pizarro Leongómez tuvo otro hijo, según confirmó un juzgado: ¿quién es?

“El Juzgado Octavo de Familia de Cali, en una sentencia del 28 de agosto de dos mil veintitrés, declaró que Carlos Andrés Mendoza Molina, nacido en Cali, sí es hijo extramatrimonial del ex comandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez”, señala el informe.

“En justa aplicación de la Ley colombiana, el Juzgado 8 de familia del Circuito de Cali, expide la sentencia No.174 Cali, veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023) la cual decretó que Carlos Andrés Mendoza Molina, ahora se llamará Carlos Andrés Pizarro Molina, pues en el proceso de la referencia se demostró por medio de pruebas genéticas que Carlos Andrés, es hijo del ex Candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez”, aseguró el abogado Eduardo Andrés Rodríguez Vélez, defensa de Carlos Andrés Pizarro Molina.

Frente a esta decisión, Carlos Andrés, de 33 años, quien vive en Cali y es ingeniero agroindustrial, además, trabaja con el campo, particularmente con la ganadería y la piscicultura, le aseguró a Blu Radio que se siente orgulloso de esta decisión.

“La decisión del juzgado de dictar sentencia a mi favor me enorgullece en el alma, siempre he tenido en mi corazón a mi papá y las lindas historias que mi mamá me contaba de él. Ahora más que nunca debo llevar en alto su nombre y su legado. Hoy es un día muy especial para agradecerles a las personas que hicieron parte de este proceso, especialmente al abogado Eduardo Andrés Rodríguez Vélez, que desde el día 1 tuvo un compromiso incondicional con mi proceso”, expresó el hijo del asesinado excomandante del M-19.

Después de 33 años, magnicidio de Pizarro sigue siendo un misterio

En 1990, las elecciones presidenciales de Colombia estuvieron marcadas por la tragedia. Tres candidatos a la Casa de Nariño en esa época fueron asesinados: Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990; y Carlos Pizarro, el 26 de abril de ese mismo año.

Carlos Pizarro fue miembro del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril, el cual se desmovilizó el 8 de marzo de 1990 para convertirse en un movimiento político de izquierda conocido como Alianza Democrática M-19.