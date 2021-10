Cartel de la toga: juez niega solicitud de nulidad contra Luis Ignacio Lyons

Lyons había argumentando su solicitud diciendo que la Fiscalía lo utilizó para obtener su testimonio y de esta manera lograr importantes avances en la investigación por el ‘Cartel de la Toga’, pero que la promesa de concretar un principio de oportunidad nunca se cumplió, por lo que se le vulneraron sus derechos. Para sustentar su pretensión adjuntó como material probatorio 29 folios.

Por su parte, la Fiscalía argumentó que no se presentó ninguna violación al debido proceso, porque “Lyons España decidió, voluntariamente, iniciar un proceso con miras a solicitar un principio de oportunidad, pero esta es una decisión que no ata a la Fiscalía, pues básicamente fue solo eso”, y agregó que la información no era suficiente para dar trámite a un principio de oportunidad.

Esto teniendo en cuenta, según ejemplificó en la sentencia de Francisco Ricaurte, “a pesar de que Lyons declaró en esta sentencia y fue presentado como testigo de cargo, su declaración no tuvo ninguna incidencia en la condena y muy por el contrario, sirvió a la defensa para derruir los argumentos de la Fiscalía”.

El anterior argumento fue precisamente el que adoptó la Juez, para negar la nulidad solicitada, porque consideró que “en este caso si bien el ciudadano ha sido enfático en señalar que ha declarado ante diferentes autoridades judiciales, lo cual es cierto, es importante mencionar que por lo menos de los documentos que se han allegado, no se advierte que se haya suscrito algún principio de oportunidad, aquí simplemente lo que se observa es que se habla de ofrecimiento, solicitud de principio de oportunidad, pero no su realización”, enfatizó la juez.

Lyons, abogado clave en el escándalo de corrupción conocido como ‘Cartel de la toga’, es investigado por ser el presunto responsable del delito de cohecho en calidad de coautor, por retrasar un proceso contra el exsenador Musa Besaile.

Esta investigación tiene su génesis en noviembre de 2014, cuando le avisaron a Lyons que se iba a librar una boleta de detención en contra de su defendido. Dicha información le llegó por el también abogado Leonardo Luis Pinilla, a quien se conocía en los círculos jurídicos como ‘Porcino’.

Acto seguido, de acuerdo con la imputación realizada por la fiscalía, Lyons le preguntó al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera cómo se podía evitar dicha captura, obteniendo como respuesta que eso se podía lograr con una suma de 3.000 millones de pesos y que la defensa fuera asumida por este hombre. Sin embargo, después de un par de conversaciones se llegó al acuerdo de que se pagarán 2.000 millones.

La Fiscalía tiene documentado que los 2.000 millones de pesos pactados, que tenían como propósito que en el expediente contra el exsenador cordobés se ordenará la práctica de pruebas, con el objeto de dilatar el proceso, se desvinculara al magistrado auxiliar de Gustavo Malo, José Rodríguez Casas, como en efecto sucedió, y recurrir a maniobras de retraso para obligar a la prescripción.