Cartel de Sinaloa habría estado detrás de la fuga de Aida Merlano, según la Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ocurrida el pasado octubre de 2019 luego de un consulta odontológica en Bogotá, habría estado planeada y ejecutada por el cartel de Sinaloa.

“Ya que la fuga de la excongresista estaba planeada y que estaría dirigida por el cartel de Sinaloa, quienes en compañía de alias el Boyaco, no solo se ocuparían de su fuga sino de su salida del país. No solo con el fin de que se fugara, sino que no declara ante el alto tribunal”, reveló el fiscal del caso, durante la audiencia judicial.

Durante la audiencia de imputación de cargos contra los hermanos Juhass y Jelissa Pineda Matallana, la Fiscalía reveló las reuniones que sostuvieron con un hombre conocido con el alias de El Boyaco, uno de los eslabones en Colombia del Cartel de Sinaloa, la organización de México.