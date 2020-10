Caso Colmenares: una década de enigmas para la justicia

Seguir adelante

Después de 10 años, la familia Colmenares se rehusa a no saber qué fue lo que pasó ese 31 de octubre, aunque no les molesta el tiempo que se ha tardado el Tribunal para decidir la apelación que presentó la familia frente a la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero.

Luis Alonso, el padre de Luis Andrés Colmenares, cree que es una buena señal, pues significa que el magistrado se está tomando su tiempo para analizar bien el expediente. Como lo mostró durante todo el proceso, no está dispuesto a desistir en su denuncia contra las dos jóvenes. “Si a nosotros no nos dejaron soñar, nosotros no los vamos a dejar dormir”, dice.

Doña Oneida, la madre de Luis Andrés, está en un proceso de sanación, que incluyó la creación de una fundación con el nombre de su hijo, que busca ayudar a las madres que perdieron su ser querido y no tienen las garantías para afrontar el duelo y proceso jurídico.

“La fundación es para que no pasen por lo mismo que me sucedió a mí al comienzo del proceso de mi hijo”, dijo.

Fallo 1: Fue un accidente

El 22 de febrero de 2017, la Juez 11 de Conocimiento de Bogotá, Paula Astrid Jiménez Monroy, absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero, por lo delitos de falso testimonio y homicidio en calidad de coautoría y encubrimiento.

En su fallo, la juez Jiménez aseguró que la muerte de Colmenares fue accidental, resultado de una caída, y en la misma no hubo participación de terceros, ni Laura Moreno, ni Jessy Quintero, ni ninguna otra persona. Después de permanecer más de un año detenidas, el fallo les permitió a la dos jóvenes continuar con sus vidas como personas inocentes.

“La muerte de Luis Andrés Colmenares es consistente con caída sobre la cara, y no a golpes propinados por terceros”, dijo en su momento la juez, pese a que la Fiscalía, en medio del juicio que duró cuatro años, presentó interceptaciones telefónicas en las que las dos jóvenes, en una actitud que a la entidad le pareció sospechosa, hablaban sobre la versión que debían presentar sobre la muerte de su compañero de universidad.

Fallo 2: Pudo ser un homicidio

Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, dictado en octubre de 2014, absolvió a Carlos Cárdenas, compañero de universidad de Luis Andrés Colmenares y pareja de Laura Moreno, pero advirtió que la muerte del joven universitario sí se pudo haber producido de manera violenta.

Si bien el tribunal aseguró que no existían pruebas para comprobar la responsabilidad de Cárdenas, sí era evidente que Colmenares fue “agredido por terceros”.

Cárdenas resultó involucrado en el proceso por su relación amorosa con Moreno. La Fiscalía consideró que podía ser responsable de los delitos de homicidio y soborno, por testimonios que lo ubicaban en los alrededores del lugar donde falleció Luis Andrés.

El tribunal consideró que esta versión no era suficientemente contundente para probar la responsabilidad de Cárdenas, pero sí le dio credibilidad a las pruebas forenses que mostraban que “el traumatismo craneoencefálico que afectó a Luis Andrés Colmenares Escobar se produjo en razón del comportamiento violento desplegado por terceras personas”.