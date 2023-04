Caso DJ Trespalacios: Fracasó la estrategia de Poulos para evadir la cárcel

La estrategia con la que se buscaba que fuera excarcelado John Poulos, el ciudadano estadounidense acusado de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios, no surtió efecto; fracasó. La jueza 61 de conocimiento decidió este viernes que siga en prisión y que desde allí enfrente el juicio que empieza el lunes.

Los argumentos presentados por la defensa hacen énfasis en que la captura fue ilegal, se cometieron errores en su deportación y en las audiencias preliminares, no contó con un traductor claro y la legalización de captura se hizo fuera de los tiempos estipulados. Además, dijo el abogado defensor en la audiencia de este viernes que a Poulos no le leyeron sus derechos y que cuando llegó a Colombia, deportado de Panamá, no le permitieron hablar con su familia.

Con estas cartas sobre la mesa, la jueza determinó que en el procedimiento adelantado a Poulos no hubo ningún tipo de error y que –por esa razón– determinó que debería seguir en prisión.

Los argumentos de la jueza

Con argumentos más firmes, la jueza fue desestimando cada una de las razones con las que la defensa solicitó la libertad de Poulos y se mantuvo en la decisión de que el ciudadano de 34 años permaneciera en la cárcel La Picota, de Bogotá.

“Con esta decisión se mantiene lo expuesto en el auto interpuesto en primera instancia y ante él no se pueden interponer recursos adicionales”, aseveró la magistrada.

En primer lugar, la togada indicó que los argumentos para solicitar la libertad del señalado asesino de Trespalacios, eran insuficientes.

Frente a las indicaciones de la defensa de señalar que no se cumplieron los tiempos legales entre la captura y su legalización, la jueza manifestó que se debe tener en cuenta los tiempos, esto en referencia a la deportación de Poulos desde Panamá a Colombia, el pasado 25 de enero: “Es indispensable diferenciar los procesos administrativos migratorios y las actuaciones judiciales de cada estado. Así, sería invalidado unir las acciones de las autoridades nacionales con actuaciones fuera de su jurisdicción".

Con la decisión en firme, John Poulos seguirá en prisión y el próximo lunes acudirá a la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía solicitará una pena de 50 años de prisión por asesinar a la joven Valentina Trespalacios y dejar su cuerpo en un contenedor de basura en Bogotá.

Así asesinó Poulos a Trespalacios

El ciudadano estadounidense viajó a Colombia en enero de 2023 para irse a convivir con una chica que conoció por redes sociales que se dedicaba al oficio de DJ. Valentina Trespalacios grabó un video para mostrarle a su madre que se mudaba al nuevo apartamento. En la madrugada del 22 de enero, Poulos salió del edificio Kapadocia, ubicado en el norte de Bogotá, con unas maletas y otros objetos en un carro de mercado. En la maleta llevaba el cuerpo de Trespalacios, el mismo que abandonó en un contenedor de basura horas después. Un habitante de calle que buscaba entre la basura fue quien halló el cuerpo de la mujer de 21 años de edad. Mientras tanto, John Poulos salió hacia Panamá para luego escapar a Estados Unidos, pero fue capturado en ese país.