"La @JEP_Colombia tiene la obligación de investigar e ir más allá del dicho de los jefes de las FARC. El caso del magnicidio de Alvaro Gómez H. es una gran oportunidad para la articulación entre la Justicia Ordinaria y la Jurisdicción Especial", dice el trino de Carrillo Flórez.

El llamado de unión entre ambas jurisdicciones por parte del procurador obedece a que, a través de un comunicado, ocho dirigentes de las FARC, incluido el excomandante de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', confirmaron su responsabilidad sobre el homicidio del diligente político.

"Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro y dividirla en amigos y enemigos", señalaron en el comunicado.

La comunicación conocida por el tribunal de paz está firmada por Rodrigo Londoño, 'Timochenko', Milton de Jesus Toncel, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo, Julian Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Los exjefes de las FARC afirmaron que ante la JEP van a explicar por qué Gómez Hurtado era considerado por esa organización como un "objetivo militar y un enemigo de clase" que representaba a quienes les habían declarado la guerra. También prometieron explicar por qué decidieron callar todos estos años.

"No pretendemos escudar nuestra responsabilidad en la larga confrontación armada o atribuir la decisión a quienes hoy no nos acompañan. Queremos que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad, sin intermediarios ni interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena", agregaron.