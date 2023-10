El abogado Marlon Díaz, quien representa al coronel Carlos Feria, jefe de Protección Presidencial, confirmó que el uniformado no aceptará cargos en medio de la imputación que hará la Fiscalía General de la Nación en su contra por las presuntas irregularidades en la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia.

“Creemos que se equivoca la Fiscalía en su interpretación. No solamente sobre los tipos penales escogidos, sino que el comportamiento que se investiga se adecue a algún tipo penal. El contexto tanto jurídico, por supuesto, de lo que ocurrió específicamente, no constituye ningún delito la actuación realizada por el coronel y por eso, cuando se ha interrogado en la audiencia de formulación de imputación de si se aceptan o no cargos, no los va a aceptar. No hay intención de la defensa material ni técnica de realizar ningún tipo de negociación con la Fiscalía General de la Nación”, aseguró el abogado en diálogo con Blu Radio.

Justamente el pasado miércoles, 25 de octubre, se volvió a mover el caso de la exjefa de Gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia. La Fiscalía anunció que llamará a imputación de cargos al coronel de la Policía Nacional, Carlos Feria, quien estaría implicado en la prueba del polígrafo a Marelbys Meza.

Con la decisión del ente acusador se imputarán al uniformado quien es jefe de la Oficina de Protección Presidencial, y al jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y al intendente Jhon Alexander Sacritán Bohórquez.

"Los funcionarios de la Policía Nacional estarían involucrados en varias actuaciones irregulares, entre esas la práctica del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres", dice el comunicado de la Fiscalía General de la Nación.

Para el ente acusador, los elementos de prueba señalan que el coronel Carlos Feria ordenó a varios de sus subalternos ubicar el dinero que se había perdido a finales del mes de enero en el apartamento de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento de Prosperidad Social.

En cuanto a los uniformados Gómez Gutiérrez y Sacristán Bohórquez, dice la Fiscalía que en un vehículo oficial transportaron a Marelbys Meza y la "despojaron" de su teléfono celular, que posteriormente habría sido interceptado en el piso 13 del edificio de la Dian.

"Para la Fiscalía, el coronel Feria y los otros dos funcionarios, presuntamente, abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza, y someterla a un trato injusto. De igual manera, habrían destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al Gobierno Nacional, y no para personal externo", afirmó el despacho de Francisco Barbosa.

El polémico caso

A finales del mes de enero, cuando Marelbys Meza trabajaba como niñera del hijo de la entonces jefa de Gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia, la mujer de 51 años de edad fue sometida a una polémica prueba de polígrafo luego de que se desapareciera un maletín con dinero que le pertenecía a la funcionaria.

Para tal fin, Meza fue llevada en camionetas de la Guardia Presidencial a la Casa de Nariño para que, en los sótanos del Edificio Galán, fuera sometida a la prueba pese a que no pasó por los controles estrictos para ser sometida al detector de mentiras.

En medio del procedimiento, la mujer de 51 años denunció que fue incomunicada por varias horas y que su celular fue arrebatado por miembros de la Policía Nacional.

Posteriormente la Fiscalía General de la Nación, liderada por Francisco Barbosa, confirmó que el celular de Marelbys Meza fue llevado al piso 13 del edificio de la Dian donde habrían interceptado su línea telefónica, vinculándola mediante informe de Policía Judicial con una trabajadora del Clan del Golfo.