Caso Laura Sarabia: habló hombre que fue chuzado por perdida del dinero

Sigue saliendo a la luz pública información sobre el polémico caso de la pérdida del dinero de la casa de Laura Sarabia, exjefe del Gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta vez, el diario El Tiempo reveló que, tuvo acceso al informe de los analistas de las chuzadas, el cual fue entregado a un fiscal, los cuales hasta ese momento no sabían que las interceptaciones eran ilegales.

Tras conocer esa información, el medio de comunicación contactó al hombre en cuestión, quien indicó que su nombre es Jhonson Pineda. Este mismo, alegó que conoce a la exniñera de Laura Sarabia, desde hace 14 años cuando trabajaron en un edificio y que su relación fue solo de amigos. “Yo tengo a mi esposa. Hablaba con ella pero no frecuentemente. Ella me preguntaba como estaba y sí, me decía ‘Nene’”, dijo Pineda a El Tiempo.

El hombre negó haber hablado con Marelbys Meza de la perdida de ese dinero, pese a que el informe conocido por el medio de comunicación diga que sí hablaron del tema.

Sobre la citación a declarar en la Fiscalía, Pineda sostuvo que, una vez fue notificado se comunicó con Marelbys para comentarle. “Ella me dijo que fuera, que no había problema”, indicó.

En dicho informe el analista detalló que la exniñera, Marelbys Meza hablaba con esa persona, en este caso el hombre, donde se hablaba de sumas de dinero perdido. El lenguaje utilizado en las comunicaciones con el hombre en cuestión era un “lenguaje cifrado”. Esta persona ya rindió declaratoria ante la Fiscalía.

El analista indicó que Marelbys Meza le manifestó a ese hombre, que se encontraba a la espera de información de lo que sería “un hurto” y en el cual estaría en complicidad con una tercera persona a la que no mencionan en la comunicación.