Caso Pecci: así avanza el proceso contra el 'cerebro' del asesinato del fiscal paraguayo

Pidió perdón

En una audiencia el pasado 28 de abril, y ante el juez de Cartagena y varios familiares del fiscal paraguayo, entre ellos la esposa Claudia Aguilera, Francisco Correa pidió perdón

Lea también: Así reaccionó Aida Victoria Merlano a la orden de captura contra Arturo Char, exsocio político de su mamá

De corazón pido perdón a Dios, a la familia del doctor Pecci, a su señor padre, su señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera y a su hijo al que le quitamos el derecho de tener un papá (...)”, dijo Francisco Luis Correa Galeano.

Agregó ese día que se siente “muy arrepentido ante Dios y ante la sociedad colombiana, la ciudad de Cartagena. Al país del Paraguay, al Ministerio Público de ese país pido perdón, no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias, me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir ni a hacer un daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad”.

En esa declaración, el “cerebro” del atentado aseguró que participó del crimen con los hermanos Andres Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, y la esposa del primero de ellos, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga.

Correa Galeano precisó ese día que ha entregado información importante a la Fiscalía General de la Nación que ha permitido que se avance en las capturas

Los condenados

Carlos Salinas es el único de los que participaron directamente en el asesinato de Marcelo Pecci que no ha sido condenado. Wendre Still Scott Carrillo, el sicario que le disparó a Pecci y a quién él transportó en la moto acuática, es uno de los seis sentenciados.

Los otros condenados son Everson Adrián Arrieta Zabaleta, encargado del transporte y la logística; y Marisol Londoño e hijo Cristian Manosalve, quienes le hacían el seguimiento al fiscal anti mafia. A todos ellos les dieron 23 años y 6 meses de prisión.