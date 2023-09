Catherine Juvinao criticó 'jugaditas' de los partidos de Gobierno en el trámite de reforma a la salud

Esto ocurrió luego de que en la noche de este martes, 19 de septiembre, con 93 votos se aprobara el informe de ponencia de la reforma a la salud.

Hace dos semanas, también en la plenaria, se logró que se hundieran las dos ponencias que pedían el hundimiento, esto también con más de 90 votos.

"La verdad lo que pasó hoy (19 de septiembre) en plenaria es de lo más descorazonador y decepcionante: luego de que la Mesa Directiva y el partido de gobierno se comprometieran públicamente a conformar hoy la subcomisión de la reforma a la Salud, levantaron la plenaria diciéndonos que sobre la misma ‘nos llegará notificación vía resolución en próximos días’", denunció la representante Juvinao en su cuenta de X, antes Twitter.

Asimismo, la representante cuestionó este tipo de 'jugaditas' por parte de los partidos de Gobierno. "A mí me cuesta creer que un Gobierno que se dice que ‘cambio’ proceda de una manera tan poco transparente, tan deshonesta, tan conveniente. El mensaje que le han dado al país es que su palabra no vale nada. Me siento profundamente decepcionada porque yo apoyé al presidente y a este gobierno con la ilusión real de no ver mas este tipo de jugaditas. No ha sido así", criticó la congresista Juvinao.