Pese a que había fecha de vencimiento (ayer 19 de noviembre) para que la Corte Constitucional adoptara una posición frente a la despenalización del aborto, esto no fue posible porque el alto tribunal no pudo definir el impedimento del magistrado Alejandro Linares (votación quedó empatada 4-4) y ahora un conjuez, elegido por sorteo, deberá decidir primero, en las próximas salas, si acepta o no dicha petición del togado.

Sobre el empate en la Corte Constitucional, el Movimiento Causa Justa (que hace más de un año interpuso la demanda) expresa que dicho impedimento no cuenta con ninguna base jurídica: en las poquísimas ocasiones en las cuales la Corte ha aceptado impedimentos cuyo origen son entrevistas, ha exigido para aceptarlos que haya una manifestación explícita sobre el proceso judicial en cuestión y sobre la constitucionalidad de la norma demandada. Ninguno de esos requisitos se cumple en este caso y, por lo tanto, su imparcialidad no está comprometida. Por estas razones pedimos que en derecho se decida, sin dilaciones, y se niegue dicho impedimento.

Le puede interesar: Video: Aplazan votación de la despenalización del aborto en Colombia

Argumenta el movimiento que “es muy importante que el país entienda que este impedimento no tiene nada que ver con el contenido de la demanda ni con el contenido de la decisión o el fallo que debe emitir la Corte Constitucional. Es una discusión sobre un trámite de carácter formal”.

De acuerdo con las voceras de Causa Justa, el llamado a la Corte es que se dé “un fallo a favor de la igualdad y la justicia con las mujeres”.

Preservar la imparcialidad

Ante la declaratoria del magistrado Linares, David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre, explica que el impedimento es una figura jurídica que existe para que un magistrado que previamente ha opinado sobre un tema ponga sobre la mesa de la plenaria esta situación, con el fin de que allí se verifique si los comentarios pueden constituir prejuzgamiento o no. Esto se hace para preservar la imparcialidad en la toma de la decisión judicial.

Dado que el día de ayer al debatir sobre el impedimento llegaron a empate (4 votos a favor y 4 en contra) debe nombrarse a un conjuez para que desempate la votación y defina si Linares está o no impedido de emitir un voto frente al aborto.

Además, de acuerdo con Murillo hay que tener en cuenta que hay dos demandas en curso. Una, en la que el ponente era Antonio Lizarazo, se vencía ayer el término. La otra, en la que es ponente Rojas Ríos, el término se vence el próximo 20 de enero.

Sin embargo, como la Corte ha suspendido términos, eso significa que estos se postergarán hasta que la Corte levante la suspensión.