Éste sábado Cepeda, desde su cuenta de Twitter en un mensaje al jefe del Estado, aseguró que “@IvanDuque, es propio de dictadores y déspotas controlar o destruir el poder judicial. Así se comporta usted: intenta, en forma reiterada, desafiar e influir el Poder Judicial, amenaza con “reformar” la justicia para rediseñarla a favor de su mentor político”.

El senador de la izquierda planteó además que “fui investigado entre 2012, cuando Uribe me denunció, y 2018, cuando se declaró auto inhibitorio a mi favor. Durante seis años Uribe llevó a la CSJ decenas de falsos testigos. Me defendí con rigor y la justicia me dio la razón. Nunca pedí reformar la justicia o una Constituyente”.

Cepeda le dijo además al jefe del Estado que “ante sus reiterados ataques a la independencia del Poder Judicial le anuncio que en compañía de mis abogados estoy estudiando qué acciones tomaré, para que usted respete la independencia de poderes públicos como principio del Estado de derecho”.