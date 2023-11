Cerca de mil turistas se encuentran varados por protestas de salvavidas en Cartagena

Así lo dio a conocer la Corporación de Turismo, luego de recibir múltiples denuncias de operadores que tenían programados recorridos, que debían iniciar en la zona costera de La Bodeguita.

Desde el agua, con pitos y trompetas, los salvavidas insisten en que han estado trabajando con las uñas y que, desde hace meses, no reciben su pago de horas extras. Por lo que, exigen reunirse con la secretaria del Interior, Ana María González, para encontrar una solución.

“Hasta el momento nosotros no tenemos ningún tipo de razón sobre los equipos logísticos, jet ski, lanchas, gafas, pitos; la señora no nos ha entregado ninguno de esos elementos para trabajar. Además, nos impuso un software para reportar los turnos pero estamos utilizando nuestros propios teléfonos, porque no tenemos los del distrito”, lamentó en conversaciones con Caracol Radio el presidente del sindicato, Jhonny Jiménez.

Lea también: Las cinco denuncias de acoso laboral en el gobierno que estarían en Mintrabajo

Ni González ni la Secretaría se pronunciaron públicamente sobre el tema, pero, según información entregada por la Corporación, al lugar habría llegado un equipo de la entidad para conciliar con los manifestantes:

“Ante la situación de bloqueo por parte de algunos salvavidas en la bahía de las Ánimas que impacta la operación de embarcaciones en el muelle de la Bodeguita, una vez notificados sobre el hecho, desde Corpoturismo informamos a la Secretaría del Interior, autoridad a cargo. Los delegados se encuentran adelantando conversaciones con el fin de superar la situación y lograr la pronta normalización de la operación”, señalo en un comunicado la Corporación de Turismo de Cartagena.

Con información de agencias