Así lo anunciaron el presidente de la República, Iván Duque, y el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, este miércoles desde Glasgow, Escocia, donde se lleva a cabo la Conferencia sobre el Cambio Climático de la Naciones Unidas (COP26).

Esta medida contempla que se debe presentar el documento en el que se evidencie, como mínimo, el inicio del esquema de vacunación, como requisito de ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado, que impliquen asistencia masiva, así como bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.

“Los planteamientos fundamentales es tener reducción del riesgo, en la medida que ya tenemos una proporción alta de población vacunada, pero al existir población no vacunada, termina afectando e incrementando el riesgo de contagio”, manifestó el ministro Fernando Ruiz.

Para mayores de 18 años, la medida regirá desde el 16 de noviembre, y para mayores de 11 años a partir del 30 de noviembre del presente año.

La presentación obligatoria del carné de vacunación podrá ser electrónico o físico. Sobre las motivaciones que llevaron a requerir su uso, Ruiz dijo que es la de reducir el riesgo de contagio en un momento en el que todavía hay una población muy importante que falta por vacunar.

“Esto no es una vacunación obligatoria, es fundamentalmente un llamado a la ciudadanía a ser responsables”, dijo el ministro, quien además respondió a quienes no están de acuerdo con la obligatoriedad y señaló que la “vacuna no es solo un tema del individuo. La vacunación es un tema de interés general. En la medida en que yo no me vacuno, no solo me afecto a mí mismo sino afecto a todas las personas a las que puedo contagiar, incluso sin estar teniendo síntomas de la enfermedad”.

Por eso, desde el 16 de noviembre los colombianos tendrán que mostrar el documento para asistir a eventos masivos y de ocio. Cada gobierno local será el responsable de verificar que la medida se cumpla.

Aumentar la vacunación

El Ministerio de Salud espera que con la entrada en vigor de la medida se produzca un rápido aumento de las tasas de vacunación, la cual, al 31 de diciembre de 2021, tendría que ser del 70 % (35 millones de colombianos), con esquemas completos de vacunación, de acuerdo con las metas establecidas por el Gobierno Nacional.

Actualmente, 21,4 millones de colombianos tienen esquemas completos de vacunación de una y dos dosis.

Igualmente, la obligatoriedad del carné de vacunación podría contribuir a reducir las tasas de infección al ser un elemento que alienta a las personas a vacunarse, como a los más jóvenes, quienes actualmente registran un avance un poco más del 30 % en la cobertura de vacunación respecto a coberturas del 70 % en población adulta mayor de 30 años.

"Esa es la situación en la que nos encontramos y tenemos que ser muy conscientes, debemos correr a, vacunarnos", dijo el ministro Ruiz en los últimos días.

Actualmente, señaló Ruiz, en el país hay 15 millones de vacunas disponibles, existencias suficientes para vacunar, por lo menos con primera dosis, a todas las personas que faltan por ser inmunizadas contra el nuevo coronavirus.

Y es que la necesidad de recurrir al carné de Covid llegó a Colombia luego de algunas experiencias de otros países. En Francia y en Italia, uno de los primeros en hacerlo, se incrementó el número de personas que se querían inmunizar cuando la medida se anunció, según recogió la prensa internacional.

¿Dónde no aplica la medida?

Aunque el Ministerio de Salud está planteando la posibilidad de exigir el carné de vacunación para mayores de 3 o 5 años a partir del 15 de diciembre, por ahora la medida no lo establece. Por lo tanto, no habrá obligatoriedad de dicho documento para el ingreso de los menores a las escuelas y colegios.

Otro de los anuncios por parte de la cartera de Salud tiene que ver con las empresas, las cuales, por ahora, tampoco podrán exigir el carné de vacunación.

Así mismo, los servicios de transporte público terrestre y aéreo y los centros comerciales están exentos de la obligatoriedad del certificado de vacunación.

¿Cómo obtener el certificado?

El Ministerio de Salud es el responsable de la expedición del certificado. Podría ser expedido, por ejemplo, de manera física por los centros de vacunación que administró la vacuna contra el COVID-19, o directamente a través del portal Mi Vacuna, después que haya cumplido el proceso de vacunación.

La versión digital del certificado de vacunación puede almacenarse en un dispositivo celular o puede descargarse para conservar en papel. El documento descargado de Mi Vacuna tiene un código QR que contiene información esencial.