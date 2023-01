$!Cese al fuego bilateral: ¿Afán o improvisación del Gobierno por alcanzar la paz?

Según un comunicado dado a conocer el pasado martes, señala que la delegación del ELN en las negociaciones de paz “no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral” y por lo tanto no aceptan “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”.

Improvisación de las comunicaciones

Hugo Fernando Guerrero Sierra, experto en Relaciones Internacionales y docente investigador de la Universidad de La Salle, considera que la situación que se presentó con el ELN puede ser una consecuencia de la improvisación del Gobierno en la forma en que maneja sus comunicaciones y esto implica un llamado de alerta, a cómo se deben establecer los procesos de anuncios que se dan entre el Gobierno y los grupos armados con los que se pretende iniciar este proceso que se ha denominado La Paz Total.

Vale la pena recordar, precisamente, que los diálogos entre el Gobierno y el ELN se reactivarán a partir del próximo 23 de enero en México, y esta confusión en el anuncio del cese bilateral, argumenta Guerrero Sierra no representa un peligro para dar continuidad a la mesa de diálogos y acuerdos, porque la guerrilla del ELN ha manifestado una firme convicción de iniciar ese proceso, por supuesto una situación de estas características, si bien llama la atención sobre cómo se están haciendo las cosas sobre todo al interior de la delegación del Gobierno no es un mal mayor o una falta grave que implique un levantamiento de la otra parte de la mesa. Lo que sí establece, claramente, es que la guerrilla está planteando unas líneas rojas en las cuales no pueden haber anuncios sin una discusión de carácter bilateral y por supuesto anuncios que sean también hechos de manera conjunta.

Lo que deja ver estos anuncios, explica el experto, es que el Gobierno tiene prisa de adelantar resultados en materia de esta política que es la emblemática de este gobierno de Paz Total, pero lo que le demuestra esto es que realmente es un proceso que va a ser largo, que al frente tiene unos equipos negociadores que tienen sus esquemas, tienen sus prioridades y tienen su forma de entender cómo se deben alcanzar los objetivos propuestos.

De igual manera, Guerrero Sierra considera que el anuncio del Gobierno del cese al fuego se puede mirar de tres maneras: la primera, como una obstinación que es propia de la personalidad de Petro que lo lleva a que corra en el objetivo de mostrar los resultados; el segundo, que es un gobierno muy diferente a todos los que hemos tenido y que puede presentar en algún momento diferentes presiones de algunos sectores de la sociedad y la Paz Total como bandera podría de una u otra manera apaciguar algún tipo de críticas que pueden venir por aspectos como por ejemplo, la situación económica y la posibilidad de la recesión de la economía o el aguante de la economía colombiana respecto a una recesión mundial y otro tipo de políticas que está tomando y que empiezan a notarse como impopulares, como la reforma tributaria y lo relacionado con el sistema pensional.

Y, por último, le corre prisa encarrilar este proceso debido a que en este momento encuentran una unidad importante con otros partidos, que tradicionalmente no harían alianzas con el gobierno, y que por supuesto no se proyectan que se mantengan en el tiempo, por tanto los alcances cuanto antes de este proceso es importante debido a sus apoyos momentáneos con los que él cuenta, que pueden empezar a desvanecerse como consecuencia de la tensión social.