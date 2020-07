'Challenge accepted’ el reto en blanco y negro que invita a crear una red de apoyo entre todas las mujeres

En la mayoría de publicaciones las mujeres no explican de qué trata “el desafío aceptado”, al parecer todo comenzó cómo una cadena que invitaba al apoyo entre las mujeres, publicando una foto que quería resaltar diferentes valores y virtudes y así etiquetarse para crear una red de apoyo.

Todo comienza cuando una amiga le envía a otra el siguiente mensaje: “Tuve cuidado de escoger a quien creo que va a cumplir con el desafío, pero sobre todo a quien comparte el siguiente pensamiento: entre mujeres existen muchas críticas por lo que deberíamos cuidarnos unas a otras. Somos lindas de la forma que somos”.

Una famosa que se destacó por su mensaje motivacional fue la ex señorita Colombia, Daniela Alvarez, ella dijo: “No tengas miedo a ser VALIENTE. Valiente es el que no espera a que lo amen sino el que se atreve a amar, valiente es quien no renuncia a sí mismo, valiente es aquel que se acepta tal y como es, incluso cuando la vida te ha generado cambios”.

La idea de este ‘Challenge accepted’ a blanco y negro es crear una ola de apoyo entre las mujeres para que se valoren cada dia más y que entre todas reforzar su valor.

Estas fueron unas de las imágenes más destacadas: