¿Pueden ir a la cárcel quienes no acaten las medidas de aislamiento y toques de queda que se han ordenado en Colombia para prevenir la propagación del coronavirus? En redes sociales ha circulado información que afirma que sí, lo que el portal de Colombiacheck califica como verdadero.

Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de Bogotá, le explicó a Colombiacheck que en el Código Penal y en el de Policía existen diversas sanciones que van desde la amonestación (comparendo pedagógico) hasta sanciones de un millón de pesos y cárcel, eso depende de la norma o disposición que se infrinja.

César Ramírez, médico y abogado, explicó que a pesar de que las medidas de aislamiento no son las mismas en todas las ciudades, incumplirlas acarrea las mismas consecuencias.

En Bucaramanga, donde también se implementó en un principio el toque de queda preventivo, las sanciones por el incumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentenas serán las mismas. Así lo anunció el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.

Lo que sucede en Bogotá

El decreto 090 del 19 de marzo de 2020 en el cual la alcaldía de Bogotá toma medidas transitorias para el simulacro de cuarentena dispone que la violación de las medidas “acarreará las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016 (amonestación o multa), sin perjuicio de incurrir en la conducta punible de Violación de Medidas Sanitarias contemplado en el artículo 368 de la Ley 599 de 2000”.

El artículo 368 del Código Penal Colombiano dice que “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

En Cundinamarca se registró el primer caso de una colombiana detenida por desatender la medida de aislamiento preventivo luego de llegar de Estados Unidos.

“Un fiscal seccional imputó cargos por violación de medidas sanitarias en concurso homogéneo, debido a que el 16 de marzo salió a un establecimiento público a tomar licor y al día siguiente fue sorprendida en flagrancia en vía pública. El delito contempla una pena de prisión de 4 a 8 años”, informó la Fiscalía General de la Nación sobre la primera colombiana detenida por violar las medidas de aislamiento preventivo (había regresado de Estados Unidos).

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que, en el caso de Bogotá, en la línea 195 se estarán recibiendo las denuncias de los desacatos de estas medidas.

Este artículo fue publicado originalmente por Sania Salazar en Colombiacheck. Vanguardia lo publica con autorización de este medio de comunicación en el marco del esfuerzo por combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo y Colombia.

