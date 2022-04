Clan del Golfo niega que esté detrás de las amenazas contra Fiscal Monsalve

“Este plan, que supuestamente se ha ideado en el Urabá, solo cabe en las cabezas de algunos oficiales de inteligencia de la Policía, que tienden verdaderas cortinas de humo para ocultar el hecho de que la doctora Monsalve está siendo perseguida por la propia Fiscalía, ya que ha tocado los intereses de los poderosos de siempre”, se puede leer en uno de los apartes del comunicado.

Este documento sale a la luz pública justo después de que la propia fiscal en una entrevista con la W Radio dijo que no entiende porque las amenazas en su contra podrían venir de parte del ‘Clan del Golfo’: “No encuentro el nexo causal por qué me va a querer matar el Clan del Golfo, no sé ni a qué se dedica esa organización, y yo creo que ellos tampoco saben nada de mí”.

En esta entrevista la Fiscal se refirió además a las razones para declinar la protección de la Fiscalía porque “tendría que firmarles un documento para autorizarles un estudio de seguridad, que arroja una evaluación. Es como si les diera un cheque en blanco al señor fiscal o al director de Protección”.

Lo anterior lo explica la fiscal porque este estudio de seguridad arroja tres caminos: El primero es que si la Fiscalía determina que la Fiscal está en riesgo extremo, habrá una protección física, pero si es riesgo extraordinario puede haber cambio de lugar de trabajo o reasignación del proceso.

“Entonces qué protección estoy yo recibiendo si yo me tengo que arriesgar a darle un cheque en blanco, como bien lo dije, al señor Fiscal o al director de Protección, para que hagan esas tres cosas (...) Pero a mi me parece que esta manera de actuar pone en juego la independencia judicial”, dijo la fiscal en La W.

Por estas razones la Fiscal dijo que prefiere no tener seguridad y seguir con la independencia judicial y la autonomía, “y si a mi me llega a pasar algo el Estado es el responsable”.

Ante esta afirmación el ente acusador respondió que es cierto que la fiscal Monsalve no ha dado su consentimiento previo para poder iniciar la evaluación de amenaza y riesgo, pero con el fin de garantizar la vida e integridad personal de ella se ha mantenido el esquema de seguridad personal asignado.

Las amenazas contra la Fiscal Monsalve se dieron a conocer por parte de la Fiscalía este lunes, quien dispuso a través de la Dirección de Prestación y Asistencia, la asignación de un esquema de protección de manera inmediata, preventiva y extraordinaria.

Un día después, el Director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), general Fernando Murillo, confirmó que las presuntas amenazas en contra de la fiscal Monsalve fueron aportadas en el marco de una operación contra el ‘Clan del Golfo’.

“La Dijin en el desarrollo de la operación ‘Cóndor’ contra el narcotráfico y en específico contra el ‘Clan del Golfo’ a través de fuentes humanas recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de la fiscal Angélica María Monsalve”, explicó el General.

Agregó el director de la Dijin que se continúa con el proceso investigativo para poder establecer quiénes son los responsables de esta acción.