Claudia López: cada hogar pagaría $200 mil adicionales en el recibo de luz para subsidiar el transporte masivo como propone Petro

A esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió en la misma plataforma y, aunque aseguró que es una buena idea, no es viable pagar todo el transporte público con una sola fuente.

Buena idea Presidente! En Bogotá nos ofrecemos a precisar los números y hacer de piloto. En todo caso no es viable pagar todo el transporte público con una sola fuente. Si fuera la energía, la "pequeña cuota" sería en promedio de $200.000 mensuales adicionales para cada hogar.... https://t.co/jzLwX6Tvku

Además, el presidente Petro sugirió que se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente. Según su propuesta, esto acabaría la evasión en el sistema.

“Los pudientes, a lo mejor, no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, aseguró el Presidente.