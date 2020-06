Claudia López confirmó que ya no es obligatorio inscribirse en la app “Bogotá Cuidadora”

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López confirmó que va derogar esa parte del decreto y que la acreditación se va hacer de manera voluntaria.

“Gracias por sus comentarios y aportes sobre Bogotá Cuidadora. Hay un parágrafo en el decreto que genera la confusión y vamos a derogarlo. Lo que todos debemos cumplir es salir a las actividades autorizadas por el gobierno nacional. Acreditarlo o no en la app es voluntario”, aseguró López en un trino a través de su cuenta de Twitter.

La Alcaldesa resaltó que la aplicación era importante para compartir información voluntaria sobre la movilidad en la ciudad de forma segura y así generar un cerco epidemiológico.

Las aplicaciones Gobierno Abierto de Bogotá (Gabo) y Bogotá Cuidadora son plataformas pensadas para que los ciudadanos puedan registrarse y brindar información clave para realizar un seguimiento y atención de la emergencia sanitaria.

La controversia se generó a través de las redes sociales por la información que solicita al inscribirse, ya que además de los datos básicos y el sector económico en el cual trabaja la persona, pide conocer la localidad donde reside, el número de celular, correo, hacia dónde se dirige, las razones y porqué medio de transporte lo va hacer.

Además, la aplicación al instalarla en el celular solicita permisos para acceder a cámara, almacenamiento y en el apartado 'otros' menciona que: esta aplicación puede aparecer sobre otras aplicaciones, tener acceso completo a la red y ver conexiones de red, entre otras cosas.

Así mismo, el secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta, se pronunció sobre el tema y confirmó que el registro no va a ser obligatorio. Además, aclaró que no se van a imponer comparendos y sanciones por parte de la Policía, pero se seguirán aplicando las sanciones si no se demuestra las razones de por qué se está en la calle.