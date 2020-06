Claudia López pide cuarentena y Duque dice que no es viable

El presidente, Iván Duque, dijo que mantener encerrada a la población hasta que se logre una vacuna contra la COVID-19 no es una “opción viable”, por lo que pidió a la ciudadanía aprender a convivir con el coronavirus.

“Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna; tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”, dijo el mandatario.

La afirmación de Duque se produce después de que el pasado sábado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le recomendara volver a imponer una cuarentena estricta en todo el país ante el crecimiento acelerado del coronavirus, que deja hasta el momento 91.769 contagiados y 3.016 muertos.

Duque aseguró que en Colombia ante la pandemia “no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido lo suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos. No, nosotros, como sociedad, tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”.

Salud y economía

Colombia está en cuarentena obligatoria desde el pasado 25 de marzo, pero las numerosas excepciones autorizadas a la norma con el fin de reactivar la economía hacen que las actividades diarias sean casi normales.

El presidente recalcó que nadie tiene la culpa de la expansión de la pandemia e instó a los alcaldes y gobernadores a trabajar conjuntamente para vencer los obstáculos.

“Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de la pandemia. Ni el Gobierno nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando. Y nuestra responsabilidad es obrar como equipo. Y por eso estamos todos para apoyarnos”, apostilló.

El mandatario subrayó que a la pandemia se le puede hacer frente si la gente cumple con el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y el lavado de manos.

Minsalud responde

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, le respondió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre el compromiso adquirido por el Gobierno con la entrega de los ventiladores que necesita la ciudad para ampliar su capacidad en camas de unidades de cuidados intensivos y señaló que la capital también debe hacer un esfuerzo por adquirir estos elementos.

La alcaldesa de Bogotá dijo que el Ministerio de Salud no ha garantizado la entrega de nuevos ventiladores para aumentar el cupo de las camas de UCI en la ciudad, por lo que Bogotá tendría que entrar nuevamente a una cuarentena más estricta a mediados de agosto si no se reciben los equipos prometidos por el presidente Iván Duque.

Sin embargo, el ministro señaló el pasado domingo que el compromiso del Gobierno Nacional con Bogotá “es absoluto”, pero que la capital, “al igual que las demás ciudades del país, también tiene que hacer un esfuerzo muy importante, propio, para adquirir estos equipos”.

El funcionario precisó que Valle adquirió 300 ventiladores, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107 y Bogotá 73.

Indicó que el compromiso de la cartera fueron 424 ventiladores y del Fome 297, de los cuales ya fueron entregados 130 ventiladores.

Nivel de las UCI

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había advertido que de llegar a 75% de ocupación se declararía la alerta roja y tendrían que tomarse medidas de protección más severas.

De acuerdo con las cifras el pasado domingo 28, ya se registraba una ocupación de UCI del 71,4%, un total de 670 camas ocupadas, 146 casos confirmados de COVID-19 y 524 probables.