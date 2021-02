Colombia en cifras: ¿cómo está el país frente al resto del mundo?

¿Sabía usted que Colombia es el tercer productor de café y el octavo de carbón del mundo? ¿O que es el 15° con mayor déficit y el 19° con más horas semanales trabajadas por sus ciudadanos en el planeta? En esta edición, Vanguardia presenta algunas cifras a partir de los rankings del portal The World in Figures de la revista The Economist.