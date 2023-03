La hora promedio de despertarse de los colombianos es 6:31 a.m., así lo reveló la cuenta de Twitter World of Statistics (@stats_feed).

Esta cuenta hizo el ranking de la hora promedio de despertarse en las mañanas y Colombia ocupó el primer lugar.

Le siguen Indonesia (6:55 a.m.), Japón (7:09 a.m.), México (7:09 a.m.), Dinamarca (7:19 a.m.), Estados Unidos (7:20 a.m.) y Alemania (7:25 a.m.).