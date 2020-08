Colombia no avalará vacuna rusa hasta que no se conozca suficiente información

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, aseguró que no será posible hacer una evaluación de la vacuna Sputnik V, anunciada por Rusia, hasta que los productores no revelen la información referente a la misma, datos a los que no ha tenido acceso ni Colombia ni el resto del mundo.