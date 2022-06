Colombia saca pecho por su política migratoria en una cumbre polémica

La entrega de 1.000.000 de tarjetas a refugiados venezolanos, que los agrupa bajo el Estatuto Temporal de migrantes y les permite acceder a beneficios en salud y educación, es la carta de presentación que el presidente Iván Duque usará este viernes durante su discurso en la IX Cumbre de las Américas, cuyo tema principal es la ola de migración irregular que enfrenta el continente.

“En mayo del año pasado empezó a aplicarse en Colombia el Estatuto de Protección Temporal a los ciudadanos venezolanos quienes empezaron un proceso sin precedentes, humanitario, para que 1,8 millones de hermanos y hermanas venezolanos en nuestro territorio cuenten con Estatuto de Protección Temporal”, manifestó el mandatario colombiano a su arribo a Los Ángeles, en Estados Unidos, donde se desarrolla la cita continental.

Aunque los logros en el tratamiento a los migrantes será el plato fuerte en la intervención de Duque este 10 de julio, el Jefe del Estado colombiano también presentará los avances en el resguardo al medio ambiente, cuyas áreas marinas y terrestres han ascendido a un 30% de protección durante su gobierno.

De hecho, en la inauguración oficial de la Cumbre fue recibido por el presidente Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden. Duque, tras el apretón oficial de manos, dijo que la Cumbre es “un encuentro en el que estrechamos lazos de cooperación, desde el multilateralismo, con países del hemisferio. Complacidos de ser el mayor aliado de Estados Unidos en la región”. Y destacó que en la Cumbre “ninguna dictadura está presente”.

Previamente, este miércoles en un encuentro con líderes empresariales de la región, Duque expuso por qué se debe invertir en Colombia y señaló que hay un respaldo al sector privado cimentado en el crecimiento económico del 10,6% en 2021, la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional y un exitoso plan de vacunación contra el COVID-19.

“Nos motiva participar, junto a líderes empresariales, en un encuentro que permitirá afianzar y dinamizar la inversión en Colombia y la región en sectores como la Economía Naranja, industrias creativas, turismo, medioambiente, salud y transformación digital”, expresó Duque.

En su primer día en la Cumbre de las Américas, Duque también se reunión con su homólogo de Perú, Pedro Castillo, para tratar los avances de los gabinetes binacionales: “Estrechamos lazos en comercio, lucha contra narcotráfico, seguridad en frontera, y relaciones bilaterales”.

Una cumbre cuestionada

Pese a que la mayoría de presidentes confirmaron su asistencia a la Cumbre de las Américas, cuyo eslogan este año es “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, la edición se vio empañada porque el presidente Biden dejó al margen a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El argumento de Biden es que no encuentra en esas naciones elementos democráticos que les permita participar del encuentro continental.

Esa posición derivó en que otros mandatarios decidieran no asistir, pues consideran que si el tema principal es la migración, y crear políticas de protección para ayudar a refugiados y migrantes, no debería haberse excluido ni a Venezuela ni a Cuba ni a Nicaragua, países afectados por el fenómeno migratorio. De hecho, a cumbres pasadas fueron convocados.

Uno de los jefes de Estado que decidió no asistir fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó: “Va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard; no voy a la Cumbre porque no se invitan a todos los países de América”.

Su decisión causó un efecto dominó en otros mandatarios que justificaron su ausencia por la “descortesía” con los no invitados. Los presidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de El Salvador, Nayib Bukele, rechazaron la invitación.