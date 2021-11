$!Colombia se debilita en el litigio con Nicaragua por San Andrés

Pese a que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que Colombia no reconocería las elecciones que se llevaron a cabo en Nicaragua y que nuevamente dejaron a Daniel Ortega en la silla presidencial que ocupa desde el año 2007, para los nicaragüenses el litigio que existe sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en criterio de los expertos, no sufrirá ningún cambio.

Vale la pena recordar que en 1928, es decir, hace 93 años, se suscribió el tratado Esguerra - Bárcenas, que reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin embargo, en 2001 comenzó el litigio luego de que Nicaragua interpusiera una demanda contra Colombia, con la pretensión de reclamar más territorio marítimo.

Le puede interesar: Presidente Duque criticó encuentro entre Santos y ‘Timochenko’ en París

De acuerdo con Mauricio Jaramillo, internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, la continuidad de Ortega en la presidencia no representa ningún cambio fundamental en el litigio que tiene Colombia en La Haya, porque básicamente la disputa que se tiene con Nicaragua se explica por tres demandas que están en curso y que, en líneas generales, buscan la ampliación de la plataforma continental y la hipotética violación por parte de Colombia de los derechos de ese país sobre su mar.

Según los analistas, así hubiera llegado un nuevo gobierno en el país centroamericano, las demandas iban a continuar su curso porque es un tema de Estado. Está muy claro en Nicaragua el consenso de todos los sectores, incluso de quienes más se oponen a Ortega y el sandinismo, de que lo que está en juego con Colombia es un asunto de Estado y no de una u otra Administración. Este es uno de los pocos puntos de acuerdo entre el Gobierno y la oposición nicaragüense.

Mientras tanto, para Jaramillo, lo que ha hecho la administración Duque de no convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cosa que no tiene antecedente desde que se tiene el litigio con Nicaragua, deja en muy mala posición a Colombia, entre otras cosas porque demuestra que este Gobierno no es capaz de superar las diferencias políticas para, como debe hacerlo un presidente, priorizar los asuntos de Estado.

Actualmente, según el experto, lo que hace la Corte es juzgar con base en las memorias y contramemorias, es decir, toda la documentación que entrega Nicaragua y Colombia y las audiencias orales que ocurrieron entre septiembre y octubre de este año, sin importar lo que bilateralmente hagan los Estados.