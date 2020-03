Colombia: Suspenden eventos con más de 500 personas y cruceros no podrán desembarcar

Desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, el Presidente de la república anunció que a partir de las 3:00 de la tarde de este jueves serán cancelados los eventos masivos que tengan previsto la asistencia de más de 500 personas.

Duque decidió suspender el tránsito de cruceros por el país. Precisó que hay un caso en particular: un crucero que tiene como punto de salida y de llegada Cartagena. Sobre este dijo que no se permitirá el desembarco hasta “no tener absoluta claridad” de que no hay personas contagiadas en la embarcación. Advirtió que las demás embarcaciones no podrán fondear en territorio marítimo colombiano.

En línea con las determinaciones relacionadas con el turismo, Duque explicó que se le está “dando lineamiento” a las cadenas hoteleras en el país para que los extranjeros que llegaron en los últimos días al país, entren en un aislamiento voluntario.

Otro punto que tocó el presidente es el de las personas de la tercera edad. En los Centros Vida, donde se atienden a los adultos mayores, también se decretó el aislamiento voluntario. Algo similar a lo dicho sobre los grupos étnicos, donde “hemos asumido que los distintos resguardos indígenas del país podrán aplicar sus normas, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo”.

El presidente de la República dijo que debido a la declaratoria de pandemia del coronavirus, la fecha 9 de la Liga BetPlay prevista para este fin de semana, será cancelada.

Duque agregó que el torneo podrá continuar a puerta cerrada, con trasmisión televisada. La decisión se tomó tras conversaciones entre el Gobierno, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Las medidas, según dijo el mandatario, se mantendrán hasta el próximo 30 de mayo, aunque el Puesto de Mando Unificado seguirá activo para hacer la verificación de lo que ocurra.

En cuanto a la petición de que se declare también la emergencia en las cárceles, el presidente Duque explicó que “vamos a suspender las visitas en los próximos días para adoptar protocolos necesarios en las cárceles y que personas con síntomas no puedan entrar. Por ahora, no tenemos casos reportados ni sospechoso”.