Colombiana Diana Trujillo, líder de misión a Marte, fue condecorada con la Cruz de Boyacá

El reconocimiento fue entregado, a distancia, por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y fue recibido por la ingeniera en el Consulado de Colombia en Los Ángeles. El encargado de imponerle la medalla fue el cónsul en esa ciudad, Alfonso de Jesús Vélez Rivas.

En la ceremonia estuvieron presentes, vía videollamada, niñas y jóvenes integrantes de semilleros y grupos de investigación en el país. También hicieron parte del acto varias integrantes de la Red Colombia de Mujeres Científicas.

"Como presidente de la República nos sentimos muy orgullosos de lo que usted significa para la ciencia, de lo que usted significa para la exploración, para indagar en caminos desconocidos y que producto de esas investigaciones se le traigan nuevas esperanzas a nuestro planeta, a nuestra sociedad", afirmó el presidente Duque.

El jefe de Estado añadió que la historia de la ingeniera Trujillo Pomerantz "encarna el verdadero sentir del pueblo colombiano: estudio, trabajo arduo, perseverancia, valentía, innovación. Y ese es el camino que la llevó a usted a los Estados Unidos, a entrar en su formación en la universidad de Maryland y después en otras instituciones, a entrar en un terreno tan desafiante como el de la robótica y la ingeniería aeroespacial, y vincularse a la Nasa".

"Nos enorgullece que hoy usted esté recibiendo la máxima condecoración de nuestro país. Una orden que fue concebida por nuestro libertador para exaltar a hombres y mujeres de nuestro país y de otras latitudes que contribuyeran a la sociedad de manera clara e incuestionable", destacó el mandatario.

Hizo hincapié en que el "talante" y la "experiencia" de la caleña "la han llevado a liderar proyectos como el Curiosity y el Perseverance".

"A nosotros nos enorgullece porque es una colombiana, una científica colombiana, la que está contribuyendo a este paso trascendental en la historia de la humanidad y del cual se hablará durante las próximas décadas y los próximos siglos", sostuvo.

Duque también enfatizó en que el liderazgo y la presencia de la ingeniera en la misión "es también la exaltación del trabajo arduo de la mujer científico. Su participación en este proyecto no solamente reivindica sino que estimula a muchas mujeres que desde la ciencia aportan al devenir de la sociedad".

El presidente resaltó que la ingeniera "es hoy inspiración para tantas niñas en nuestro país, que se han unido a la red de pequeños que quieren llegar a ser científicos, pero también para quienes están en formación en las universidades más destacadas de nuestro país y fuera de nuestro territorio. No tengo duda que cuando la ven a usted, ven el referente de querer llegar a esos lugares de liderazgo y de trascendencia".

Finalmente, extendió a la caleña una invitación para que haga parte de los procesos que se adelanten para fortalecer la ciencia en el país y sea una mentora de los distintos programas que se lancen con ese objetivo.

Tras las palabras del mandatario, la ingeniera aeroespacial dio un sentido discurso. Con la voz un poco entrecortada, la caleña resaltó el impacto de su logro en las nuevas generaciones.

"Ser parte del equipo que llevó una nave a otro planeta, a una velocidad de 20.000 km/h, para descubrir si en algún momento estuvimos solos en el universo, es un honor y es algo que nunca se me va a olvidar. Pero tampoco se me va a olvidar el honor que tuve de compartir con el mundo el momento de la llegada de esta nave, todo en español, para que muchos niños y niñas tuvieran el momento de inspirarse y decidir que quieren ser los científicos y los ingenieros del futuro", destacó.

Acto seguido, Trujillo Pomerantz hizo énfasis en sus orígenes y la importancia de las enseñanzas adquiridas en el país para poder alcanzar sus objetivos.

"Dios me ha enseñado a caminar con integridad, a no darme por vencida, a orar y a vivir con ganas todos los días. Esas enseñanzas germinan de un lugar, desde el comienzo: desde Colombia, con mi cultura, mis raíces y mi gente. Todo eso contribuyó a lo que soy hoy y eso no se me olvida", subrayó.

Y añadió que "Colombia continúa contribuyendo en mi vida. Me recuerda que tengo que mantener el deseo de salir adelante, así hayan obstáculos, porque vale la pena. Gracias por el aliento que me dan una vez más, por este momento tan enorme estoy completamente agradecida y espero continuar poniendo el nombre de nuestro país en alto".

También envió un mensaje a los "exploradores del futuro". Sostuvo que está muy feliz por el mañana, por las áreas de la ciencia que se están descubriendo.

"Si mi misión descubre que no estamos solos en el universo, ustedes tienen una infinidad de descubrimientos qué hacer, para que nosotros continuemos entendiendo por medio de su trabajo. Crean en ustedes porque yo creo en ustedes", apuntó.

Y concluyó: "muchas personas piensan que trabajar en el espacio y explorarlo significa que eres Einstein o que tienes que ser una persona extremadamente inteligente y diferente a todos los demás, pero esto no es así. El camino no es fácil, pero siempre encontrarás personas a tu lado que te ayudarán. No tienes que ser Einstein o ir a las universidades más costosas. Simplemente tienes que tener curiosidad y perseverancia. Así que ve y conquístalos."