'Colombianada': Están pintando las murallas en Cartagena

La gerente del Club de Pesca, Ileana Stevenson, se pronunció luego de conocerse la polémica generada por los cambios de color en la fachada del Fuerte San Sebastián del Pastelillo en Manga.

En diálogo con El Universal, Stevenson aclaró que la intervención que arrancó el pasado 17 de agosto en el fuerte obedece a un trabajo de mantenimiento que no amenaza el patrimonio histórico de la ciudad.

“Nosotros tenemos un plan de mantenimiento del Club de Pesca y en su momento cuando se hizo la restauración quedó inmerso un plan de mantenimiento, por consiguiente no gestionamos permisos ya que nuestro interés era mejorar el entorno. Compramos los materiales y enviamos al contratista el informe técnico del arquitecto Alberto Samudio”, sostuvo.

Calificó como un “error” la modificación del color en la fachada del Fuerte San Sebastián del Pastelillo y reconoció que no gestionaron los permisos ante el Ministerio de Cultura o el Instituto de Patrimonio de Cultura de Cartagena, IPCC.

“El contratista sí la embarró. No utilizó la técnica acordada. Y no tenía la claridad que este tipo de trabajos se tenían que hacer con permisos porque se trataba de un mantenimiento y no de una obra de restauración”, dijo.