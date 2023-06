Como alias 'La Madrina y 'La Cocinera' del Clan del Golfo, así hicieron pasar a dos trabajadoras de Laura Sarabia para interceptarlas

Marelbys Meza la exempleada de Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, fue señalada, en su momento, como sospechosa del robo de 7.000 dólares en la vivienda de la alta funcionaria.

En medio de los señalamientos, la mujer ha sido sometida a persecuciones, insultos y ahora se conoció que fue víctima de interceptaciones ilegales.

La Fiscalía reveló que hombres al servicio de la Dijín interceptaron el teléfono personal de Meza por diez días. Los uniformados, para dar apariencia de legalidad, incluyeron a la exniñera en un listado que la vinculaba al Clan del Golfo.

La investigación reveló que algunos uniformados –después de que se cometió el robo en la vivienda de Sarabia– solicitaron a la Fiscalía que interceptara los números telefónicos de dos sospechosas. Era el 30 de enero de 2023.

“La fiscal no se prestó para interceptar a unas personas que le señalaron, entonces, la policía judicial de la DIJIN –rápidamente– preparó un informe en el que incluyeron dos números telefónicos de la señora Marelbys Meza y Fabiola, quien hacía el aseo por días en la casa”, detalló el fiscal Francisco Barbosa.

A Marelbys Meza la señalaron de ser “La Cocinera” de alias Siopas –capo del Clan del Golfo que fue hallado muerto en marzo pasado en Antioquia–.

“Dijeron que la señora vivía en el corregimiento de Tagachí (Chocó) y que ella era la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad del comandante Siopas”, detalló Barbosa.

A la otra mujer, que la Fiscalía identifica como Fabiola, la policía la vinculó como una de las encargadas de realizar giros y encomiendas a los cabecillas del Clan del Golfo.

Con la falsa historia armada, los uniformados de inteligencia llevaron su documentación a un fiscal que se encontraba realizando una investigación para dar con el paradero de Siopas. De ese modo, logran que se legalicen las interceptaciones a las exempleadas de Laura Sarabia.

“Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie. Yo conocí al presidente en la campaña y le di alma, vida y sombrero”, señaló Marelbys Meza cuando se enteró de la revelación de la Fiscalía.

La Fiscalía aseguró que será cuestión de días para llamar a interrogatorio a todas las personas que resultaron involucradas en este escándalo de chuzadas.