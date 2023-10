¿Cómo ganar a la ruleta online en Colombia: estrategias y consejos que debes saber?

Este juego que, aparentemente, parece resistirse a cualquier tipo de estrategia, lleva existiendo tanto tiempo que muchos expertos han logrado determinar las formas de jugar que mejores probabilidades de victoria den.



Gana en la ruleta con estas tres estrategias

En los siguientes apartados vamos a hablarte en detalle acerca de tres estrategias para la ruleta que debes conocer si quieres mejorar tus resultados en tus próximas partidas:



La estrategia Martingala

Esta se trata de una de las estrategias de ruleta más conocidas, pudiéndose utilizar no solo en el casino online, sino también en apuestas y otros juegos de azar. La esrategia Martingala surgió en Francia durante el siglo XVIII, y consiste principalmente en apostar una cantidad de dinero fija en una apuesta inicial. En caso de perder esa primera tirada, se procedería a duplicar la cantidad invertida hasta ganar la apuesta.



Así, habrás conseguido obtener como beneficio la cantidad que habías puesto en tu apuesta inicial. Esta estrategia suele emplearse en apuestas sencillas de doble o nada o, en el caso de la ruleta, rojo o negro, par o impar, entre otros.





El sistema Labouchere

¿Crees que la estrategia Martingala es demasiado agresiva para ti? Entonces puedes probar suerte con el sistema Labouchere, una estrategia que puedes aplicar en la ruleta online y que es algo más compleja. Pese a seguir algunas reglas poco intuitivas, puede ser utilizada por cualquier jugador independientemente de su experiencia en el estrategia

Para hacer uso del sistema Labouchere, el jugador primero deberá establecer una meta de dinero real a alcanzar. Después, tendrá que dividirla en cantidades más pequeñas que pondrá por escrito y sumar las cantidades a la izquierda y derecha del todo para, de esta forma, calcular su primera apuesta. En caso de ganar, se tacharán los números y se apostará en función de los siguientes números ubicados a los extremos, mientras que, si se acaba perdiendo, la cantidad apostada se añadirá a la derecha de la secuencia. ¡Así de sencillo!



La estrategia Oscar “Grind”

En el año 1965, el escritor Allan Wilson entrevistó a Oscar, un jugador que aseguraba haber desarrollado una estrategia infalible para jugar a la ruleta y que le cosechó grandes éxitos en su paso por los casinos de Las Vegas. Bautizado como “el método Grind”, esta estrategia se basaba en apuestas bajas y de juego constante. Así, si la racha es negativa, Oscar no perdería tanto dinero y podría volver a empezar.



En caso de entrar en una racha de derrotas, Oscar no perdería mucho y tendría suficiente dinero como para volver a empezar. Si bien esta estrategia puede emplearse para la modalidad de ruleta europea, lo cierto es que el método Grind no ofrece el mismo rendimiento en los diferentes tipos de ruleta. Más bien, este sistema busca aprovecharse de una de las reglas de la ruleta conocida como “La partage” con el objetivo de reducir en un 5% la ventaja que pueda tener la casa en la casilla 00 al jugar en la modalidad americana.





Consejos adicionales para la ruleta online

- Juega en un casino en línea con buena reputación para garantizar que tus apuestas sean justas.

- Aprende las reglas de la ruleta: esto te ayudará a tomar mejores decisiones de apuestas.

- Haz tu investigación: Antes de apostar, puedes jugar a las demos, analizar estadísticas de la ruleta o RTP de cada una.

- Elige el tipo de ruleta correcto: hay dos tipos principales de ruleta: la ruleta europea y la ruleta americana. La ruleta europea tiene una ventaja de la casa del 2,7%, mientras que la ruleta americana tiene una ventaja de la casa del 5,26%. Por lo tanto, es mejor elegir la ruleta europea si quieres aumentar tus posibilidades de ganar.

- Administra tu dinero: no apuestes más de lo que puedes permitirte perder.