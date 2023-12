¿Cómo va la implementación de medidas recomendadas por la Comisión de la Verdad?

El Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) a la implementación de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) se prepara para presentar los informes periódicos que le fueron encomendados tras el fin del mandato de la Comisión.

A partir de marzo del próximo año, el Comité de Seguimiento podrá presentar un balance certero, con porcentajes y números precisos. Sin embargo, hasta el momento han identificado algunos aspectos clave que reflejan, según su análisis, algo de “voluntad política” de parte del Gobierno.

Puede interesarle: Desde una zona montañosa lanzaron artefactos explosivos contra peaje de la Vía al Llano

De acuerdo con Dorys Ardila Muñoz, abogada, máster en Derecho Internacional Público y docente, integrante del Comité de Seguimiento, ella y su equipo han encontrado “compromiso” de parte del presidente Gustavo Petro para “cumplir con las Recomendaciones a rajatabla”, como dijo al posesionarse como mandatario.

Ardila recuerdó, en diálogo con Colprensa, que Petro se comprometió a cumplir con 109 de las 225 recomendaciones que aparecen taxativamente en los distintos volúmenes del Informe Final. Sin embargo, “es necesario ser muy claros y no crear falsas expectativas en la opinión pública”, debido a que es casi imposible “resarcir y reparar absolutamente a todas las víctimas del conflicto armado” durante los cuatro años de gobierno de Petro.

Según la integrante del CSM, las declaraciones del jefe de Estado dan cuenta de que existe un “déficit de dinero” en materia de reparación y paz. “Se necesitarían aproximadamente 300 billones de pesos para darle cumplimiento a los procesos de reparación de las víctimas”, explicó la jurista.

Teniendo en cuenta ese “realismo”, y reconociendo que “hay voluntad política”, para el Comité es necesario que el Gobierno cumpla con la política pública que estableció a través del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se buscó la materialización de algunas de las Recomendaciones.

Basándose en el Plan de Desarrollo y en algunas leyes tramitadas por el Congreso, Ardila concluyó que aproximadamente 47 Recomendaciones de la Comisión “han iniciado su proceso de implementación”, por lo que se necesita compromiso estatal para garantizar su continuidad y expansión.

“Para eso tiene que haber un compromiso del Estado en su totalidad, no únicamente en la instancia de Gobierno. También el poder legislativo y judicial tienen responsabilidades, la Defensoría del Pueblo tiene responsabilidades. El conjunto del Estado, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen responsabilidades”, dijo la integrante del Comité.

El Comité de Seguimiento y Monitoreo es presidido por la abogada Esther Marina Gallego. Según lo que ella le explicó a Colprensa, aunque las Recomendaciones oscilan entre las 225 y las 240, las acciones que se le invitan a realizar al Estado son “más o menos 600”.

“Son más o menos 600 acciones que deberían ser cumplidas por el Estado, en parte por el Gobierno, otra parte por el Legislativo, otra parte por lo Judicial y otra parte por instancias del Estado en general. Hay otras recomendaciones para la sociedad civil, en lo que tiene que ver con la memoria y la transformación de la cultura”, explicó la presidenta.

A partir de esos llamados a realizar cambios para garantizar la no repetición de las causas del conflicto, el Comité de Seguimiento actúa. “Debemos hacer una incidencia con los tomadores de decisiones para decirles ‘bueno, estas recomendaciones no se están aplicando, o se están cumpliendo pero no alcanzan su objetivo'”, apuntó Gallego.

Este lunes, el Comité de Seguimiento adelanta un foro en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el que discutía cuál sería la mejor estrategia para la pedagogía del Informe Final, de sus recomendaciones y de los posteriores informes de seguimiento. Al evento estaban invitados el padre Francisco de Roux, expresidente de la CEV, y María Valencia Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para Álvaro Villarraga Sarmiento, vocero del Centro Nacional, se trata de un evento simbólico importante en la construcción de memoria histórica, un proceso que cuenta iniciiaron la sociedad civil y las víctimas "muy valientemente", y ahora se enmarca en el deber del Centro.

Información tomada de Colprensa