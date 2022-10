$!Compra de tierras a Fedegan: ¿de dónde saldrá la plata?

Además, Guerrero explica que es un espaldarazo no tanto al Gobierno y si a las propuestas. No acceder implicaría una mayor polarización y a nadie le conviene y mucho menos al sector ganadero en convertirse en enemigo de la paz.

Los retos para el desarrollo operativo

Garantizar servicios

En este sentido Vergara, considera que el actual gobierno se ha comprometido a cumplir lo que dice el acuerdo de Paz de La Habana, en el punto del tema agrario y el acuerdo señala que no es solamente darles tierra sino un acceso integral. Es decir, que sea tierra pero con bienes públicos para evitar ese fracaso de los intentos de reforma agraria anteriores donde se les dio tierras en las zonas de la frontera agraria donde el Estado no podía llegar con bienes públicos.

¿Cómo se pagará el negocio?

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, advirtió esta semana que “no se puede comprar tierras con bonos de deuda pública o TES”. A pesar de esta aclaración la ministra de Agricultura, Cecilia López, en entrevista con el diario La República, afirmó que, si bien aún no está definido cómo se financiará ese punto de la reforma agraria, detalló que una vía podría ser un fondo entre ambos ministerios. A su vez, no descartó la colocación de deuda para encontrar recursos.

Wilson Vergara, docente del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, aseguró que la búsqueda de los recursos para dicha compra será difícil: “Si estamos hablando de tierra fértil, podría estar costando entre $20 millones y $30 millones por hectárea, pero sabemos que la tierra muy buena tiene un valor comercial mucho más elevado que estaría por encima de los $50 millones”.

Al promediar $30 millones por 3 millones de hectáreas, esa operación da entre $60 billones y $90 billones. ¿De dónde saldrá esa plata? “No tengo una respuesta específica. El Gobierno inicialmente dijo que usaría bonos de deuda pública, pero el ministro de Hacienda desmintió porque estaba prohibido usarlos para esa destinación”.

Vergara dijo que si se hace un análisis costo/beneficio, el país deberá entender que tiene que asumir la compra de tierras porque por el conflicto de la tierra, Colombia está sumida en violencia, pobreza y desigualdad, que ha costado crecimiento económico y un desarrollo con obstáculos.

De esta manera, está pendiente el modelo de financiación que construirán Minhacienda y Minagricultura, mientras eso ocurre, López se refirió a más dudas detrás del plan de compra de tierras que extenderá no solo para ganaderos, sino más sectores. Lo más claro es que dice que el plan “está firme”, y que desde ya hace cuentas con que las compras empiecen hasta más tardar a comienzo de 2023 y se entreguen 500 mil hectáreas por año.

“El presidente dio una idea muy general y ya sabemos que es un monto de recursos muy grande, que no incluye lo que nos cuesta llevar todo el paquete de apoyo, eso no está metido en los cálculos de él. Lo que estamos haciendo es mirar cómo hacemos para que los flujos del Estado no se limiten a la vigencia del presupuesto, ahí estamos discutiendo con Hacienda qué tipo de fondo creamos para que no se nos quite la plata, sino podemos ejecutar en un año”, explicó la ministra de Agricultura, Cecilia López.