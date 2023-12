Con diploma en mano, el ministro de Salud se defiende y reafirma que estudió Medicina en el exterior

"Ante este intento de poner en entredicho mi formación académica y profesional, así como mi honorabilidad, me encuentro en la obligación de manifestar y aclarar al pueblo colombiano que, con el apoyo de mi padre, Alfonso Jaramillo Salazar, de mi madre Hilda Martínez de Jaramillo, y con mi propio esfuerzo tuve la oportunidad de prepararme bajo los más altos estándares de calidad tanto en Colombia como en el extranjero con el propósito de servir a los colombianos de la mejor manera y salvar vidas, en especial, de los niños y niñas de nuestro país", afirmó el funcionario.

Horas después de que un abogado denunciara públicamente que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no tendría título de Medicina en el exterior como afirma en su hoja de vida, el funcionario salió al paso a las críticas.

Según el ministro, sus estudios sí se dieron en el exterior y luego regresó a Colombia para poder desempeñarse como médico cirujano. "Una vez finalicé mi preparación académica regresé al país a ejercer mi profesión como médico cirujano llevando a cabo un sinnúmero de procedimientos e intervenciones quirúrgicas con profundo sentido de ética, humanismo y responsabilidad social lo cual ha sido un derrotero de todas mis actuaciones. Situación que ha sido motivo de las mayores satisfacciones personales habida cuenta que, años después, la vida me ha permitido encontrarme con los que otrora fueran mis pacientes siendo ellos apenas unos niños y niñas".

La denuncia

El ministro de Salud del Gobierno Nacional, Guillermo Alfonso Jaramillo, no solo ha tenido que estar en medio de la polémica por la reforma a la salud, sino que ahora un abogado lo denuncia por presuntamente no haber cursado estudios de medicina en Suecia, como él aseguraría.

"El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en Suecia. Sin embargo, según mi investigación, parece que él nunca estudió en el país nórdico", escribió en su cuenta de X el abogado Edwad Morrón, quien hace la denuncia.

Según el denunciante, se comunicó con la Universidad de Lund, donde habría, estudiado, pero la respuesta no habría sido favorable para el funcionario del Gobierno Nacional. "No podemos encontrar a nadie con este nombre en nuestros registros. Además, el programa médico sueco es en sueco y no hemos tenido ningún curso internacional dentro de estos campos".