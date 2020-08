Con objeciones a la JEP, “Santrich estaría en la cárcel”

Según el presidente Iván Duque, si el Congreso de la República hubiese aprobado las objeciones que hizo su gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ‘Jesús Santrich’ estaría preso en una cárcel norteamericana.

“Si esas objeciones hubieran sido aprobadas hoy Jesús Santrich estaría en un calabozo, en una cárcel norteamericana extraditado por haber participado y (haber sido) capturado en flagrancia por narcotráfico, eso es claro, eso no tiene discusión”, señaló el presidente en entrevista con un medio nacional.

El mandatario, en referencia a la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, señaló que según las leyes colombianas cualquier persona que cometa un delito jamás puede aspirar al Congreso de la República, pero hoy se ven algunos miembros del legislativo, que en el pasado fueron condenados por delitos graves, defendiéndose en libertad ante la JEP.

“Lo que vemos es un doble racero. Por un lado tenemos miembros del Congreso condenados por delitos de lesa humanidad y que se pueden defender en libertad cuando tienen una probada trayectoria criminal y fuera de eso tienen la garantía de que si dicen la verdad no irán a la cárcel. En el otro lado tenemos al expresidente que ha servido al país y no puede hacerlo. Estos contrastes nos muestran que algo está fallando. Hacer estas reflexiones no es interferir en el poder”, señaló Duque.

El presidente señaló que se debe eliminar la hipocresía debido a que ha escuchado a muchos criticarlo por sus reflexiones, pero cuando hay decisiones judiciales que no les gusta, levantan la voz e invitan a la reacción ciudadana.

Duque ha sido criticado por su posición frente a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento al senador Álvaro Uribe Vélez por el caso que adelanta en su contra por supuestos falsos testigos, incluso, el senador Iván Cepeda anunció que tomaría acciones legales en contra del jefe de Estado por este motivo.