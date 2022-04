Esta ley que moderniza las normas electorales del país, tiene disposiciones incluso vigentes desde 1886, y se esperaba que las mismas entraran en vigencia para las elecciones de 2022, pero por discrepancias entre los magistrados, entre ellas recusaciones, el estudio definitivo de la misma se ha ido corriendo.

Sin embargo el camino no está libre del todo para que vuelva la discusión. Lo primero que deberá decidir la Corte es qué hacer con el impedimento que presentaron tres de los magistrados. Uno es el que presentó la magistrada Diana Fajardo, por su considerar su esposo Jorge Alejandro Medellín Becerra, es el Presidente de la Junta Directiva del Colegio Claustro Moderno, el cual es usado en elecciones como uno de los puestos de votación.

A su turno el magistrado Alejandro Linares Cantillo, pidió a la sala plena aceptar su impedimento por considerar que uno de los artículos dispuso que los jueces y magistrados no serán llamados como jurados de votación lo cual implica que estos funcionarios serían relevados de un deber ciudadano, lo que en su criterio eso llevaría a quedar eximido de esa función.

Lea también: Inversión en aeropuertos superó los $1,1 billones en últimos cuatro años

El tercer magistrado en declararse impedido fue Antonio José Lizarazo, porque recordó fue asesor externo de la delegación del Gobierno Santos en el proceso de negociación de paz con las Farc, y la ley determina asuntos sobre el punto de participación en política.

La ponencia la tiene a su cargo el magistrado Jorge Enrique Ibañez, quien en el borrador del sentido de la ponencia pide que se declare exequible, pero pediría que algunas normas no se acojan.

En el ámbito político hubo reacciones a favor y en contra del Código Electoral, por ejemplo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sostuvo “lo primero sea decir que en buena hora la Corte Constitucional se abstuvo de validarlo. Un Código tramitado a las carreras, de manera inconstitucional y que ha sido objeto de numerosas críticas, todas válidas y que espero la Corte atienda para dar sepultura a esta muy inconveniente ley”.

Su planteamiento lo hizo en la columna de opinión de El Tiempo, en donde además indicó que “yo me pregunto si a todo lo acontecido se hubiera sumado en estas elecciones la entrada en vigor de las normas del proyecto original, e incluso del aprobado de reforma del Código Electoral. Por ejemplo: ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera podido ejercer el derecho al voto sin presentar la cédula de ciudadanía en aquellos lugares donde se hubiera habilitado el sistema biométrico? ¿Se imaginan las modalidades de voto no presencial, voto remoto por internet o voto electrónico mixto? ¿O la de voto anticipado? ¿O sin concurrir a ningún puesto electoral? ¿Y la del voto anticipado electrónico y la del voto a domicilio? No quiero ni pensarlo”.

Lea también: Gobierno declaró 11 municipios libres de sospechas de minas antipersonal; cuatro son de Santander

Por su parte el candidato presidencial, Gustavo Petro, manifestó que “un magistrado de la Corte Constitucional dejó dormir la reforma electoral que aprobó el Congreso sin presentar ponencia. Por eso ahora tenemos jurados corruptos y homogéneos y encuestas sin fichas técnicas”.