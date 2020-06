“Condeno vandalismo en manifestaciones”: Duque sobre desmanes en Bogotá

“Como país, estamos enfrentando una pandemia y no es momento para aglomeraciones que pueden causar contagios y poner en riesgo salud de colombianos. Respetamos la protesta pacífica, pero cero tolerancias con actos de violencia”, indicó el mandatario.

El pronunciamiento del mandatario se dio luego de que un grupo de manifestantes se enfrentara con el Esmad y vandalizara locales comerciales, así como estaciones de Transmilenio por la Calle 26.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que “jóvenes inconformes terminan siendo vándalos encapuchados”, quienes además de causar aglomeración vandalizaron estaciones, paraderos y comercios.

La mandataria agregó que este tipo de manifestaciones no hacen parte de las protestas legitimas. “Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”, indicó.

Alteraciones en Medellín

Una manifestación estudiantil que recorrió las calles del centro de la ciudad, en plena pandemia del nuevo coronavirus, terminó en alteraciones del orden público, confirmó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.

“El día de ayer con la administración municipal veníamos acompañando una protesta social de parte de estudiantes de varias universidades. En el transcurso del desplazamiento estas personas realizan actos vandálicos contra establecimientos públicos y privados, afectando al sector bancario, iglesia San José, en algunos grafitis y otros daños a bien ajeno. Las personas afectadas se encuentran en la Fiscalía colocando las denuncias”, indicó el alto oficial.

“Estamos revisando por cámaras y hay unidades haciendo las conducciones. Hay unas 45 personas que van a quedar capturadas por daño al bien ajeno y ya que la Fiscalía resuelva. Son detenidas por el artículo 368 por la violación de la medida sanitaria, otras conducidas al Centro de Traslado por Protección por realizar actos vandálicos, grafitiando, rompiendo todo lo que encontraban. La ciudadanía comenzó a llamar y fue necesario la intervención”, comentó Camacho.