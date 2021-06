“El Gobierno, gran parte de la ciudadanía y de los partidos tienen claridad sobre las soluciones sociales requeridas. No hay duda que la reactivación productiva y el empleo son los elementos fundamentales. Esto requiere consolidar la seguridad y clarificar las reglas de impuestos, que se deben aumentar para la política social, que también sustentan la reactivación y ayudan a superar la inconformidad y la rabia social, que atemorizan la inversión”, indica el jefe del Centro Democrático.

Para Uribe, el gobierno Duque bajó impuestos y restableció confianza para la inversión, lo cual mejoró sustancialmente la economía hasta marzo de 2020, llegada de la pandemia, “pero el daño social de la pandemia ha sido superior. Sin esos esfuerzos la pobreza estaría en el 50% y más colombianos de ingresos medios habrían regresado a condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la pobreza en el 42.5% destruye el tejido social y amenaza arrasar con la democracia”.

Plantea la necesidad de adoptar impuestos que no generan controversia social, “ofrecidos además por los sectores productivos, como el aumento provisional del impuesto de las empresas al 34%, venimos del 42% al incluir el CREE, la sobre tasa al sector financiero, y congelar el descuento tributario del ICA en el 50% que ya se aplica. Estos impuestos no alcanzarían el altísimo y dañino nivel que había en 2018, y no afectarían la confianza de inversión”.

Uribe sostiene además que la urgencia de acelerar estas soluciones debe llevar al Congreso a no perder el mes de descanso en el que entrará desde el 20 de junio, “no olvidemos que donde hay empresa privada vigorosa se supera la pobreza y la inequidad. El gran problema no es la empresa privada sino la falta de más empresa privada. El peligro socialista hay que confrontarlo con realidades, elsolo discurso muestra agotamiento”.