Congreso prohibirá el ingreso a quienes no estén vacunados

Esto significa que para ingresar al Senado o Cámara los funcionarios, congresistas y visitantes deberán portar su carné de vacunas conta la covid al día. Así lo confirmó el presidente del Senado, Juan Diego Gómez.

El congresista, que se posesionó como presidente de esa institución el 20 de julio de este año, anunció en medios radiales que se está diseñando el protocolo para garantizar las normas de bioseguridad en el retorno de los legisladores a la presencialidad.

“Hemos definido que las sesiones sean presenciales y se está estableciendo el protocolo para que el 50% de los senadores y los funcionarios participen una semana con alternancia, para que la siguiente semana sea el otro 50%, lo mismo sucederá con los periodistas a los que les vamos a permitir el ingreso al Capitolio Nacional, con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos para proteger la vida de los funcionarios y las demás personas”, explicó Gómez.

Con esto el Congreso de la República se convierte en la primera institución del Estado en aplicar este tipo de restricciones para el ingreso a sus instalaciones. Sin embargo, ciudades como Cali y Medellín han adoptado medidas similares para eventos de gran formato.

Uno de los que tomó una decisión similar fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Este funcionario aseguró que en agosto el estadio Pascual Guerrero estará habilitado para un aforo del 70% y agregó que para cumplir con esa expectativa los aficionados deberán estar vacunados.

En esa misma línea el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, impuso restricción de ingreso a los eventos de Feria de Flores a las personas mayores de 40 años que no se encuentren vacunadas. Este funcionario impuso la medida basado en los ciclos de vacunación que se llevan a nivel ciudad y nacional, donde esta población ya debería estar inmunizada, dijo que “una persona mayor de 40 años en la ciudad y que no esté vacunada no tiene excusa y pone en riesgo a toda la comunidad”.

La medida de restringir el ingreso a ciertos lugares es analizada por el ministerio de salud y se aplicaría en caso de que no se obtenga una respuesta positiva frente a la vacunación.