Consejo de Estado devuelve curul a Ángela María Robledo

La decisión de este martes fue aprobar la tutela que Robledo había presentado en contra del primer fallo y que fue negada en diciembre del año pasado.

El fallo determinó que “se revoca la sentencia del 12 de diciembre de 2019 proferida por la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado”. El alto tribunal decidió que “se ampara el derecho fundamental autónomo de la oposición política invocado por la ciudadana Ángela María Robledo Gómez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado”.

Aunque este diario no pudo hablar con Robledo, una vez más la congresista celebró la decisión en su cuenta en Twitter, donde escribió: “La curul que me restituye el Consejo de Estado es también de los más de 8 millones de personas que votaron por el proyecto de Colombia Humana. Mi profundo agradecimiento al doctor Jorge Iván Palacios y a todo el grupo de abogados que me acompañaron en la lucha por la curul de la Paz”.

El escaño que logró Robledo en la Cámara obedecía a lo estipulado en el estatuto de la oposición, que le otorga curules para el siguiente periodo legislativo a los perdedores de las elecciones presidenciales. En este caso, fueron Gustavo Petro, que es actual senador, y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo. Dicha candidatura se presentó por el movimiento Colombia Humana.

El vericueto en su momento obedeció a que Robledo no renunció a la curul que ocupaba por la Alianza Verde, doce meses antes del primer día de su inscripción como candidata a la Vicepresidencia.

Así lo entendió en su momento el Consejo de Estado, que analizó que si bien era un derecho adquirido de la oposición, primaba un artículo de la Constitución que prohibía la doble militancia. También se dijo que el escaño se perdía porque se trataba de un derecho personal.