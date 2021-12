Contralor desmiente a Quintero sobre materiales en Hidroituango

En medio de lo que dijo el contralor resaltó una respuesta en la que contradice un señalamiento del alcalde Daniel Quintero por el que, de hecho, aún no responde públicamente a los requerimientos que le han solicitado.

Ante la pregunta de si la Contraloría halló algo relacionado con el supuesto cambio de materiales para emplear unos de mala calidad en la obra, tal como lo ha repetido Quintero en varias oportunidades, el contralor lo negó tajantemente.

“No tenemos certeza de lo que ha dicho el alcalde sobre eso. Los estudios de causa raíz no hablan sobre ese tema o no tenemos esa certeza (...) Tendría él (Quintero) que decir por qué lo establece. Nosotros en lo que nos hemos basado es en los estudios de la Universidad Nacional, los estudios de causa raíz, y de las otras universidades y empresas, en los que los autores sí hablan de tomas de malas decisiones y de otros errores constructivos que se generaron, pero no tenemos ese conocimiento de lo que el alcalde de Medellín ha hablado”, respondió el contralor.

Cabe recordar que el alcalde Quintero acusó, no una, sino varias veces a los constructores de Hidroituango de haberles bajado la calidad a los materiales de la obra, además de cambiar los diseños.

“Ellos debían entran en operación en 2018; pero no lo hicieron por bajarle la calidad a los materiales, bajarle la calidad a los hierros, bajarle la calidad a los pernos, por cambiar los diseños, por haber tomado decisiones irresponsables”, dijo el alcalde en entrevista a W Radio. Declaraciones similares entregó también a Blu Radio y otros medios de comunicación.

Estos señalamientos, que no figuran por ninguna parte en las 2.100 páginas del fallo de la Contraloría, dio pie, además, para que las aseguradoras se plantearan si había sido o no un accidente, si les tocaba o no pagar la póliza.

Tras las declaraciones fueron interpuestos tres derechos de petición: de la firma de abogados Fabio Humar, representante de Conconcreto; de los senadores Paola Holguin y Juan Espinal; y del concejal Simón Molina, los tres con el objetivo de pedirle a Quintero que hiciera públicas las pruebas que soportaran tal afirmación.

Hace poco más de tres semanas, el abogado Humar interpuso una acción de tutela contra Quintero, porque no dio respuesta al derecho de petición que pedía claridad al alcalde sobre cinco puntos:

a. ¿Tiene usted pruebas de que los materiales, en general todos los materiales destinados a la construcción de la obra, y en específico los señalados por usted (hierros, pernos), su calidad fue modificada para ser menor a la estipulada en el contrato?

b. Tiene usted pruebas de que los materiales, en general todos los materiales destinados a la construcción de la obra, y en específico los señalados por usted ( hierros, pernos), su calidad fue modificada para ser menor a la señalada en las normas técnicas que regulan cada uno de tales bienes?

c. ¿Tiene usted pruebas de que los materiales, en general todos los materiales destinados a la construcción de la obra, y en específico los señalados por usted (hierros, pernos), su calidad fue modificada para ser menor a la estipulada en los planos y diseños?

d. Bajo el supuesto de que los materiales, en general todos los materiales destinados a la construcción de la obra, y en específico los señalados por usted ( hierros, pernos), hubiesen sido modificados a la baja en su calidad, ¿el interventor de la obra hizo saber de tal cosa?

e. Como la utilización de materiales de menor calidad a los estipulados por las partes, o con menores calidades a las señaladas y requeridas en la norma técnica es, claramente, una contravención a los términos legales y contractuales, ¿puso usted en conocimiento de las autoridades tales hechos? De ser así, por favor relacione los números de las denuncias, las fechas de interposición de las denuncias, demandas, querellas y quejas, así como la autoridad que adelanta tales asuntos.

Actualmente hay una queja formal en la Procuraduría contra Quintero por este tema.