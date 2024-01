$!Contraloría advierte sobre la posible pérdida de dos millones de dólares que se habían pagado para los Juegos Panamericanos en Barranquilla

La Contraloría General de la República también le está siguiendo el paso a la decisión de Panam Sports de no realizar los Juegos Panamericanos 2027 en la ciudad de Barranquilla, por la falta de uno de los pagos que se habían acordado en medio de la contratación.

"La cláusula 76 del contrato ciudad-sede firmado con Panam Sports dice que si la rescisión del contrato se produjera por motivos no atribuibles a Panam Sports, cualquier recurso pagado pasa al patrimonio de Panam Sports", afirmó el vicecontralor encargado, Luis Enrique Abadía.

Es decir, lo que la administración municipal de Barranquilla ya había adelantado como pago, un monto que supera más de dos millones de dólares, quedaría en manos de Panam Sports y no habría lugar a pedir el reembolso toda vez que así se había acordado en la negociación.

Procuraduría pide información

Fuego amigo en el Pacto Histórico

En el mismo Pacto Histórico se ha desatado la polémica. El representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, se fue lanza en ristre contra el Gobierno de Petro, señalándolo de ser el responsable del no pago.

Críticas y cuestionamientos han llegado a los mandatarios nacionales y a los regionales luego de que Panam Sports confirmara que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por el incumplimiento de unas cláusulas de pago.

"Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro. Así no es", cuestionó en su cuenta de X el representante a la Cámara, que ha sido muy cercano a la primera dama Verónica Alcocer.

Tras su crítica, quien se pronunció fue el exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. "Cría cuervos y te sacarán los ojos", afirmó.

Al respecto, Agmeth Escaf contestó: “Ya te estabas demorando, Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme".