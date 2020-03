Alcalde de Popayán dio positivo

Juan Carlos López, alcalde de Popayán, en Cauca, aseguró que dio positivo para el Coronavirus COVID 19, haciendo parte de los nuevos casos que se confirmaron el pasado el jueves en el país. “Acabo de recibir los resultados de la prueba de Coronavirus y dio positivo. Algunas personas intentan ocultar, a veces estos resultados, esto no es una actitud responsable ni seria”, aseguró en un video compartido en las redes sociales del mandatario municipal.

La alarma está centrada en que López estuvo en reuniones en Bogotá, en las que se encontró con el Presidente Iván Duque.

“Llegué del viaje (de Marruecos) a principios de marzo, y en las dos primeras semanas, participé en actividades en Bogotá y Popayán. Tras sentirme mal, me sometí a una prueba, que dio positiva y opté por informar para ser sincero con mis ciudadanos”, relató el mandatario de Popayán, Juan Carlos López Castrillón.

Su anunció aumentó el temor a la enfermedad en Popayán, no solo porque se confirmaron dos nuevos casos en el reporte anunciado por el Ministerio de Salud, sino porque el mandatario ha tenido una nutrida agenda en las últimas dos semanas, desde que regresó de Marruecos. La agenda incluyó un encuentro con el Presidente Iván Duque y con alcaldes de todo el país, y el lanzamiento de la semana de Popayán en Bogotá, en un evento en el Museo Nacional de Bogotá al que asistieron, entre otros, el excandidato presidencial Humberto de la Calle y el escritor Juan Esteban Costaín.

Duque repetirá prueba

Siguiendo con los protocolos de las autoridades en salud, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se realizará nuevamente la prueba del COVID-19 por haber estado en contacto reciente con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien dio positivo con el virus.

La Casa de Nariño confirmó que el alcalde mintió al llenar la encuesta que le hicieron antes de ingresar a la reunión con el Presidente Duque y respondió no a la pregunta si había viajado al exterior en los últimos días.

De esta manera, todas las personas que tuvieron contacto con el alcalde de Popayán deberán hacerse la prueba. En la lista están todos los alcaldes que estuvieron presentes, la delegación de los mandatarios locales, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y parte del equipo de Gobierno, indicaron desde la Casa de Nariño.

“tomé la decisión de autoaislarme”

“Medellín reporta nueve casos nuevos de Coronavirus. Entre los casos reportados se encuentra Carlos Cadena Gaitán, secretario de Movilidad. Ya hablé con él, él y su familia se encuentra bien, en autoaislamiento desde hace una semana y teletrabajando”, escribió el alcalde Daniel Quintero en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Cadena publicó un video sobre el tema, en el que no dio detalles de cómo pudo haberse contagiado. “Cuando empecé a sentirme mal, tomé la decisión de autoaislarme, también se autoaisló mi familia. He pasado una semana de recuperación, trabajando de manera remota, haciendo lo posible por no dejar de aportarle a la ciudad, pero continuamos siguiendo todos los protocolos”.

Y agregó: “Quiero hacerles un llamado a que sigamos los protocolos. Confiemos en la ciencia, en los datos, en nuestro personal médico; si nos mantenemos unidos, con conciencia colectiva, con toda seguridad saldremos de esto”.

Sigue aumentando

El Ministerio de Salud confirmó 17 casos más de Coronavirus en Colombia, con lo que la cifra de contagiados ascendió a 145.

Según el reporte, los nuevos pacientes diagnosticados se encuentran en Pereira (1), Anapoima (1), Medellín (9), Cali (1), Rionegro (1), Bogotá (3) y Envigado (1).

Segunda judicializada

Una mujer en Valledupar se convirtió en la segunda persona judicializada por incumplir los protocolos de seguridad que tomó el Gobierno Nacional para combatir la pandemia del COVID-19.

La mujer, que tiene residencia en Estados Unidos, llegó al país el 18 de marzo al aeropuerto internacional El Dorado, donde se le indicó que por su condición de connacional llegada del exterior debía someterse a cuarentena como medida de precaución. La mujer hizo caso omiso, viajó a Valledupar y se hospedó en un hotel. Tras esto, las autoridades la detuvieron y fue sometida a los protocolos médicos establecidos.