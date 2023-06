Coronel de la Policía implicado en 'chuzadas' a exempleada de Laura Sarabia fue hallado sin vida

En la noche de este viernes, 9 de junio, las autoridades confirmaron que el coronel de la Policía, Óscar Dávila, quien al parecer estaría implicado en las 'chuzadas' a Marelbys Meza, exempleada de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, fue hallado sin vida.

El uniformado era uno de los encargados de la seguridad del Palacio de Gobierno, de la cual también era encargada Sarabia, quien hasta hace una semana fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro y salió en medio de un escándalo de 'chuzadas', amenazas y presiones.

"El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", dijo el abogado Miguel Ángel del Río.

La muerte del hombre se produjo luego de que estallara un escándalo en la Casa de Nariño en el cual se han mencionado interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, a quien un informe de policía judicial la habría vinculado de forma irregular con alias 'Siopas', uno de los cabecillas del Clan del Golfo.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación, que también cuestionó la prueba de polígrafo a la cual fue sometida la exempleada, luego de que de la casa de la entonces funcionaria del Alto Gobierno se desapareciera un maletín con $35 millones.