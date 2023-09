¿Corrupción en el Metro de Bogotá? Claudia López dijo "que era una retahíla de rumores tomando whisky"

Al respecto, la mandataria de la capital del país lamentó que Semana hiciera eco a estas denuncias que, según ella, no cuentan con "ninguna verificación, contrastación o soporte de veracidad", y aseguró que se trata de "una retahila de rumores de unos sujetos tomando whisky en Yopal sobre supuestos pagos indebidos en 2022 de un contrato que en realidad licitó y firmó la anterior administración en 2019".

El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo. Que Semana reproduzca en portada sin ninguna verificación, contrastación o soporte de... pic.twitter.com/5kdgG3vH1d

Agregó luego que "No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos".

En ese sentido, la empresa Metro agregó que la única actuación del actual gobierno de Bogotá en relación con el contrato de concesión adjudicado en 2019 ha sido hacer seguimiento y verificar su cumplimiento.

En ejercicio de esa labor, "esta Alcaldía le impuso el 9 de junio del presente año una multa por $1.885 millones al concesionario MetroLínea1 por el incumplimiento en la entrega de la ingeniería de detalle del proyecto. Fruto de ese riguroso control, el concesionario se ha puesto al día y la obra avanza bien y registra un 25% de ejecución".